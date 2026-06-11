Andorra va produir 765 tones de fusta durant el 2025 (+218,8%)

L’any 2025 es van produir a Andorra un total de 765 tones de fusta mitjançant l’aprofitament dels boscos dels diferents comuns del país. Aquesta xifra representa un increment del 218,8% respecte a l’any 2024. Es tracta del segon augment anual des de l’any 2019 i situa la producció del 2025 com la més alta del període 2018-2025. Pel que fa a la distribució per parròquies, cinc van registrar producció de fusta el 2025. La Massana va ser la parròquia amb una producció més elevada, amb 310 tones, equivalent al 40,5% del total anual. La segueix Canillo amb 150 tones (19,6%), en tercer lloc, Encamp i Sant Julià de Lòria amb 150 tones cadascuna (19,6%). Pel que fa a Ordino, va produir 25 tones (3,3%). Les dues parròquies restants, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, no van registrar producció de fusta.
Tanmateix, si s’analitzen les dades acumulades entre els anys 2018 i 2025, la Massana continua sent la parròquia amb la màxima producció forestal del país amb 1.002 tones en total. A continuació es troben Encamp amb 594 tones, Canillo amb 469 tones, Sant Julià de Lòria amb 452 tones i Andorra la Vella amb 300 tones. Les parròquies amb menys producció acumulada van ser Ordino (146 tones) i Escaldes-Engordany (68 tones).
El 2025 la superfície certificada va arribar a 65,6 hectàrees, un 39,3% més que l’any anterior i el valor més alt dels darrers cinc anys. Ordino i Encamp impulsen especialment aquest creixement, mentre Canillo continua sent la parròquia amb més pes històric.
La producció de tones de fusta per a triturar va registrar una variació notable el 2025, amb 530 tones registrades, més del doble que el 2024. La Massana va encapçalar l’activitat, amb 200 de les 530 tones, seguida de Canillo i Encamp.
Les tones de fusta preparades per a serrar van mostrar un creixement significatiu el 2025, assolint les 235 tones, el màxim de tota la sèrie analitzada. La Massana va concentrar la producció principal amb 110 tones, mentre Sant Julià de Lòria en va obtenir 60, i Canillo i Encamp, 30 tones, respectivament.