La Seu: L’Espai Ermengol es consolida com a centre viu de dinamització cultural i educativa

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell referma, un any més, la seva trajectòria ascendent iniciada després de la pandèmia, consolidant-se no només com un espai museístic, sinó com un autèntic motor d’activitat cultural i educativa a la ciutat. Malgrat una lleugera variació en el còmput total de visitants, que ha passat de 5.531 el 2024 a 5.205 el 2025 (una disminució del 5,89%), les dades revelen un canvi de model d’èxit cap a la participació activa.
Un augment espectacular en la dinamització social
L’any 2025 ha destacat pel creixement sense precedents de la participació en les activitats organitzades pel propi Espai.
- Creixement de l’activitat: S’ha passat de 1.489 participants el 2024 a 2.651 persones el 2025, fet que suposa un increment del 78,04%.
- Distribució del públic: De la xifra total, 2.554 persones han visitat el museu, mentre que 2.651 s’han sumat a les diverses propostes culturals.
- Activitats guiades: La participació en aquestes propostes ha crescut un 41,2% respecte a l’exercici anterior.
Aquest èxit s’atribueix directament a una oferta més àmplia i diversa, així com a l’ampliació de cicles consolidats que ja formen part de l’imaginari de la Seu.
Educació i joventut: el futur del museu
L’Espai Ermengol ha fet un pas endavant en la seva missió pedagògica, amb una valoració molt positiva de la demanda per part de centres educatius locals, comarcals i de la resta de Catalunya.
- Cicle Imaginari: Organitzat conjuntament amb l’àrea d’Educació, ha apropat el museu als més joves amb 88 participants i visites teatralitzades amb èxit d’assistència al jaciment de Les Monges (23 persones) i a la Torre Solsona amb ‘Històries d’un Miquelet’ (18 persones).
- 1r Casal d’arqueologia: En la seva primera edició, el projecte “Viatge al cor de l’Edat Mitjana” ha acollit 23 infants i joves (de 8 a 13 anys) durant el juliol, apostant per l’experimentació didàctica.
Èxit dels cicles de divulgació i millora en l’accessibilitat
Tots els cicles temàtics han experimentat un augment significatiu de públic:
- Parlem de Ciència: Ha crescut de 75 a 104 assistents. La conferència sobre els terratrèmols d’Os de Civís, a càrrec d’Anna Echeverria Moreno, va ser la més concorreguda.
- Parlem d’Història: Ha passat de 201 a 250 participants. Destaca la ponència de Lluís Obiols sobre l’electrificació de la Seu i PEUSA, amb 67 persones.
- Parlem de Formatge: Ha atret 192 persones (davant les 157 de l’any anterior). Entre maig i desembre s’han realitzat tastos, tallers i maridatges amb una mitjana de 20 assistents per sessió.
D’altra banda, l’Espai Ermengol ha refermat el seu compromís amb la inclusivitat oferint, durant els mesos de setembre i novembre, visites guiades acompanyades d’intèrpret en llengua de signes catalana (LSC). També cal destacar la visita al carrer Major durant la Festa Major, que va aplegar 100 persones d’un total de 349 en visites guiades.
Exposicions temporals d’alt impacte
L’exposició “Refugiats. Andorra, país d’acollida” (novembre 2025-febrer 2026) ha estat un dels grans pols d’atracció, sumant 1.137 visitants en els seus quatre mesos de durada. Les sis visites guiades conduïdes per Pau Chica van mostrar una tendència ascendent, culminant amb 50 persones en la darrera sessió de febrer.
Amb aquestes dades, l’Espai Ermengol demostra que la seva estratègia d’obertura i diversificació d’activitats respon a les inquietuds de la ciutadania, convertint-se en un centre de referència en la divulgació del patrimoni i la cultura del nostre territori.