El proper divendres 24 de gener el Consell General acollirà la conferència “El futur de l’educació i l’educació del futur: reptes i dilemes” del Sr. Enric Prats amb motiu del Dia internacional de l’educació. L’acte serà presidit per la síndica general, Roser Suñé.

Enric Prats és doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, on exerceix la docència. Ha participat en diferents projectes educatius, com el programa MIF (Millora i Innovació en la Formació de Mestres) o Barcelona Aula de Ciutadania, i dirigeix recerques sobre pensament pedagògic i polítiques de professorat. És responsable d’edició de la revista Temps d’educació, i ha publicat diverses obres on reflexiona sobre el fet educatiu.

La UIP – l’organització internacional dels parlaments nacionals i de la qual el Consell General n’és membre- encoratja els parlaments a celebrar diferents dies internacionals perquè es reafirmin amb els principis i els drets fonamentals a què es dediquen i contribueixin al seu assoliment.

El Dia internacional de l’educació n’és un d’ells, dia internacional proclamat l’any 2018 amb l’objectiu de celebrar el paper que té l’educació a favor de la pau i el desenvolupament.