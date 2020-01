A mitjans del mes de febrer, 175 persones d´una coneguda empresa farmacèutica faran una estada al nostre país per realitzar diferents reunions de treball i també, per gaudir de l´oferta turística d´hivern.

Es tracta d´una trobada empresarial on es combinen jornades de treball entre els treballadors i directius que hi participen i també, aprofitar per descobrir la destinació amb activitats de teambuilding a la neu.

Aquest esdeveniment és una realitat gràcies a les diferents accions que l´Andorra Convention Bureau duu a terme al llarg de tot l´any i en concret, als fam trips per donar a conèixer la nostra destinació turística i les diferents activitats que ofereix.

Organització de famtrips

Una de les principals accions perquè les agències especialitzades en turisme MICE coneguin Andorra és a través de l´organització de diferents fam trips (viatge de familiarització).

Precisament, l´Andorra Convention Bureau ha organitzat aquest cap de setmana un fam trip on hi han participat un total de nou empreses procedents de París, Lió, Nantes i Lille.

Durant aquests tres dies han gaudit de les diferents activitats de neu que ofereixen les estacions d´esquí com ara el múixing, la tirolina i el Magic Gliss a Grandvalira; mentre que a Vallnord Pal-Arinsal van realitzar una excursió de raquetes de neu nocturna i un sopar en un restaurant de la mateixa estació.

A més, també van aprofitar per descobrir Caldea, degustar productes autòctons andorrans, visitar instal·lacions i conèixer els principals eixos comercials del país.

L´estada permet posar en contacte diferents agències de viatge especialitzades en el turisme de negocis perquè coneguin de primera mà quina és l´oferta turística orientada a aquest tipus de públic que disposa Andorra durant l’hivern. De fet, a la benvinguda, es va organitzar un workshop entre les empreses participants i diferents membres de l´Andorra Convention Bureau.

D´altra banda, del 24 al 26 de gener es repetirà aquesta acció promocional amb agències de viatges MICE de Barcelona i Madrid.

Entre altres accions, els membres de l’Andorra Convention Bureau organitzen aquests fam-trips quatre vegades a l’any (dos a l’hivern i dos a l’estiu) i en destaquen la seva efectivitat, donat que acaben generant un volum important de peticions per a la celebració d’actes d’empresa a Andorra.