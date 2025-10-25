Joan Verdú: “Hem pogut preparar bé la carrera, estic molt emocionat de començar”

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha realitzat aquest dissabte el warm up previ a la Copa del Món de gegant que es disputa diumenge, 26 d’octubre, a l’estació austríaca de Sölden. L’andorrà es mostra confiat en les seves opcions per a la cursa, que començarà a les 10:00h la primera mànega -la segona serà a les 13:00h-: “Estic molt emocionat, molt content, bastant tranquil per tota la feina feta aquests darrers mesos i en especial aquesta última setmana”.
Verdú es troba molt satisfet pel treball fet i per això es mostra amb confiança: “Hem pogut preparar bé la carrera, ara veurem la méteo, que vindrà complicada, però a banda d’això estic molt emocionat de començar, amb ganes de competir després de vuit mesos sense fer-ho, així que anem a per tot”. L’esquiador no es fixa un objectiu concret: “No, l’objectiu per a demà és que sé que soc capaç d’anar molt ràpid, així que m’he de centrar en el que he de fer i ja està”.
Per la seva part, el director esportiu de la secció d’alpí de la Federació Andorra d’Esquí (FAE), Roger Vidosa, ha confirmat el bon punt en què arriba l’esportista andorrà: “Està en un molt bon moment de forma, amb un nivell físic òptim, i a més s’ha adaptat molt bé al nou material. Cada cop s’està notant millor i per a nosaltres aquí l’objectiu és des de la primera carrera agafar posicions capdavanteres, millorar dorsal i tornar a estar dins del top15”.
Juan Lago, entrenador i responsable de l’equip, ha manifestat que el Joan “està molt bé, ha fet un treball excel·lent, amb un molt bon estiu i ara mateix està molt preparat per a la primera cursa de la Copa del Món”. Per a Lago, el temps està sent “molt canviant”, així que s’hauran d’adaptar a la situació. En tot cas, va valorar l’estat de la neu: “Està molt dura, han posat aigua fa dos dies i penso que la pista estarà en estat òptim i, si no, farem el nostre treball”.
Així mateix, Damià Costa, preparador físic de la FAE, ha valorat l’estat físic de l’esquiador andorrà: “El veig fresc, el veig preparat i físicament madur, així que a per totes”. Les últimes setmanes, el treball ha estat consolidar la feina feta fins el moment: “Ara, han estat més treballs de recuperació i d’activació per a arribar de la millor manera a la cursa”.
Aquesta tarda de dissabte es confirmarà el dorsal de l’andorrà, que en teoria hauria de ser el 18.