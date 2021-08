El Comú d’Escaldes presenta l’exposició “Les Escaldes: Pioners de l’Hoteleria 1900-1960”

El cònsol Menor, Quim Dolsa, juntament amb el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha presentat aquest matí l’exposició Les Escaldes: Pioners de l’Hoteleria 1900-1960, una mostra gratuïta que estarà oberta al públic fins al 8 de gener a l’Espai Caldes de dilluns a dissabte de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 19 h.

L’exposició és un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics. Una època daurada on els beneficis de l’aigua termal van passar a ser un reclam per a atreure un turisme de banyistes, cada vegada més important, que va propiciar la construcció d’hotels balnearis, i alhora la transformació i la modernització del país, que va abandonar el model tradicional amb la mirada fixada cap al futur.

La mostra recorda la història d’aquests establiments, però també la dels seus propietaris: “uns pioners que s’avancen al seu temps”, han apuntat el conseller Closa. “Va ser llavors quan van aparèixer les primeres etiquetes de maleta d’hotels andorrans, que viatgen per tot el món, i les publicitats que informaven el país s’oferien tots els avenços de la higiene moderna”, a més d’electricitat, banys a cada habitació i cuina de primer ordre. Les Escaldes: pioners de l’hoteleria 1900-1960, es presenta amb diversos formats com ara reproduccions fotogràfiques i imatges, objectes i records cedits per particulars com maletes amb adhesius d’estètica vintage, la luxosa vaixella d’un hotel, publicitats que convidaven als turistes a gaudir de les aigües sulfuroses, una banyera de ferro colat o les exquisides receptes dels menús com els ceps amb ceba i cansalada.

Com a complement a la mostra, des del Comú d’Escaldes-Engordany proposen un recorregut pels carrers de la Part Alta, des del CAEE a l’Espai Caldes, amb diversos panells fotogràfics que donen testimoni de les múltiples activitats comercials que van transformar l’economia de Les Escaldes i del país.

Altrament i en relació amb la mostra, des de la corporació escaldenca proposen una sèrie de tallers per a infants entre els quals destaquen els dissabtes dels petits pioners. Les reserves i les ​inscripcions a les activitats es poden fer trucant al 890 879 o bé enviant un correu electrònic a espaicaldes@e-e.ad.