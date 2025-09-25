El Coll de la Gallina i el centre urbà del país, escenaris de l‘Andorra Cycling Masters

L’Andorra Cycling Masters ja té definits els seus escenaris: el mític Coll de la Gallina i el centre urbà del país acolliran els dos reptes que protagonitzaran Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič i Isaac Del Toro, el pròxim 19 d’octubre i que, posteriorment, es convertirà en un docushow d’abast internacional. El primer objectiu serà una cronoescalada al Coll de la Gallina, un port de categoria especial llegendari per la seva exigència i que s’ha convertit en símbol del ciclisme a Andorra. L’ascens, des de Bixessarri, s’allargarà 8,23 quilòmetres i acumularà un desnivell positiu de més de 750 metres.
Tot seguit, el centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es transformarà en un circuit urbà on els quatre campions competiran en un critèrium obert al públic que portarà l’emoció del ciclisme al cor del país. La plaça del Consell General acollirà una sortida neutralitzada des d’on els ciclistes començaran a pedalar direcció a la plaça de la Rotonda, on s’ubicarà l’arc de sortida. Allà s’iniciarà una competició urbana inèdita que passarà pels eixos comercials de les avingudes Meritxell i Carlemany fins a arribar a l’església d’Escaldes-Engordany. El circuit serà circular i, per tant, l’afició podrà gaudir del seu pas des de diferents punts i perspectives. La meta es trobarà a la plaça de l’Església, al carrer Santa Anna d’Escaldes-Engordany.
Amb aquesta doble proposta esportiva, l’Andorra Cycling Masters oferirà una cita única que combina dificultat, espectacle i proximitat al públic. L’esdeveniment s’enregistrarà per a convertir-se en un docushow d’abast global que es podrà veure a partir de finals d’any a través de plataformes de continguts sota demanda de projecció mundial. El relat audiovisual mostrarà no només la competició, sinó també el costat més personal dels corredors, així com la transformació del país en les darreres dècades.
Amb l’objectiu de continuar posicionant Andorra com una destinació ciclista de primer nivell –en aquest cas de la mà dels millors corredors del món–, aquest projecte innovador compta amb la col·laboració d’IPG Mediabrands Entertainment, especialitzada en grans formats internacionals, i de la productora Wakai, responsable d’alguns dels documentals esportius més reconeguts dels darrers anys.