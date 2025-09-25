Salut reconeix tres iniciatives ciutadanes relacionades amb la salut mental

Els ministeris de Salut, Afers Socials i Cultura, Joventut i Esports han reconegut aquest dijous tres iniciatives ciutadanes que tenen com a objectiu la inclusió, la sensibilització i la promoció de la salut mental. Entre les vuit iniciatives presentades, el primer premi ha recaigut en Nataxa Afamughat, per la proposta de creació d’un grup d’agents dedicats a la salut mental; el segon ha estat per a Anna Simonet per una exposició sobre les inseguretats corporals i els estàndards de bellesa; i el tercer l’ha guanyat Ezoe Alberola per una sèrie de creacions sobre l’ansietat, els trastorns alimentaris i les conductes autolítiques.
La ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat en el seu discurs que “la salut mental és una prioritat del Govern i un compromís col·lectiu” i que “el canvi només serà possible amb la implicació activa de tota la societat, les entitats i les institucions”. Aquest reconeixement, segons Mas, posa en valor la creativitat, l’esforç i el compromís de persones i projectes que contribueixen a una societat més justa, oberta i respectuosa amb la salut mental.
Aquest reconeixement s’emmarca dins l’Acció A44 del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), que fomenta la participació de la societat civil i de l’Administració pública en la promoció de la salut mental i la inclusió social, d’acord amb l’Agenda 2030 de l’ONU i les prioritats de la Coalició Pan-Europea en Salut Mental 2021-2025. Les iniciatives guanyadores han rebut diversos premis en forma de forfets d’esquí, entrades a Caldea i vals de compra per a material de papereria i llibreria.