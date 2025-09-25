Canvis en alguns càrrecs de la justícia andorrana

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha acordat, aquest dijous, el cessament dels magistrats Enric Anglada Fors, Concepció Barón Mora i Jacques Richiardi Martel com a magistrats del Tribunal de Corts, amb efectes a comptar de l’1 d’octubre de 2025, d’acord amb la seva petició d’acollir-se a la situació de jubilació, de conformitat amb el que preveu l’article 68 i 68 quater de la Llei qualificada de la Justícia.
Paral·lelament, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, prendrà jurament el proper 2 d’octubre a Nàdia Alís Cirera com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts, per a ocupar la plaça de dedicació plena, en el marc del concurs de promoció interna publicat per edicte del 26-5-25 i de conformitat amb el que disposa l’article 66 de la Llei qualificada de la Justícia i el Títol I, Capítol 2, del Reglament de l’estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal del 25 de febrer del 2021.
Formada en dret i història a les universitats de Montpeller i amb postgrau i cursos especialitzats a la Universitat d’Andorra. Alís, ha exercit com a advocada, secretària judicial, fiscal adjunta i batlle en diverses seccions, així com professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra en matèria de dret processal penal i civil. Destaca per la seva tasca en formació de secretaris i oficials judicials, així com en l’àmbit de la violència de gènere, on és membre de la CONPVGD i ha representat la Batllia en organismes internacionals com el GRETA i el GREVIO del Consell d’Europa. Autora d’un manual docent i ponent en congressos i seminaris, té una àmplia experiència en cooperació judicial, mediació i prevenció de la violència.
L’acte de jurament o promesa davant del Consell Superior de la Justícia, és el pas previ a la presa de possessió del càrrec, que serà efectiu a partir del 2 d’octubre.
No es durà a terme l’acte de presa de possessió del càrrec de magistrat en el concurs obert entre juristes de competència tècnica reconeguda publicat per edicte del 26-5-25, atès que el Consell Superior de la Justícia ha tingut coneixement de la interposició d’un recurs contra l’acte de nomenament.
Finalment, de conformitat amb l’article 33.2 de la LQJ, el Consell Superior de la Justícia iniciarà el procediment de consulta per a la designació de la persona que ocuparà la presidència del Tribunal de Corts, càrrec que en aquests moments ocupa el magistrat Enric Anglada Fors.