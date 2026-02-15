VPC Andorra: Derrota del conjunt femení i victòria del masculí B

Aquest cap de setmana ha deixat resultats dispars per a les diferents categories del VPC Andorra Rugby XV. En una jornada marcada per la intensitat competitiva, els equips del club s’han desplaçat a territori català per a disputar els seus respectius compromisos de lliga.
Resultats de la jornada femenina
L’equip femení del VPC Andorra no va poder superar el CE INEF Lleida en un partit molt disputat. El conjunt local es va imposar amb un marcador final de 20-5. Malgrat l’esforç de les jugadores del Principat, la solidesa defensiva del rival va impedir que el VPC pogués retallar distàncies en un duel exigent físicament.
Victòria del masculí B a Barcelona
D’altra banda, el VPC masculí B va signar una actuació molt meritòria en la seva visita al camp del CE INEF BCN. L’equip andorrà va mostrar la seva millor versió ofensiva per a endur-se la victòria amb un resultat final de 29-44. El domini del joc i l’encert en les fases d’atac van ser claus per a sumar aquest resultat positiu fora de casa.