Dues persones ferides en dos sinistres a la xarxa viària del país

Aquest dijous a la tarda i al vespre, es van produir dos accidents de circulació a la xarxa viària andorrana, un dels quals l’atropellament d’un vianant. Els primer dels sinistres de trànsit va tenir lloc sobre les 16:40 hores, a l’altura del número 27 de l’avinguda Sant Antoni de la Massana. Es van veure implicats un turisme i una furgoneta amb matrícula de Principat. El conductor del segon vehicle, un home de 44 anys, va resultar ferit en el succés.
Pel que fa al segon incident viari, va tractar-se d’un atropellament. Aquest, es va produir al voltant de les 20 hores, al punt quilomètric 4,100 de la carretera general número 2 (CG-2), a la parròquia d’Encamp. El conductor d’un turisme amb matricula d’Andorra va atropellar un vianant que creuava per un pas de vianants en aquest punt de la via. La víctima és un home de 35 anys, el quan va resultar ferit.