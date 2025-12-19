Dues persones arrestades per alcohol al volant i, una altra, per mostrar un document falsificat

Un vehicle del Cos de Policia (Policia d’Andorra)

Per conduir sota els efectes de l’alcohol, el servei de Policia ha detingut dues persones, aquesta passada matinada. Es tracta d’una turista de 44 anys controlada a la frontera del riu Runer amb una taxa d’1,16 i d’un home de 38 anys amb un positiu de 0,97 a qui es va aturar en un altre control a Andorra la Vella.

Per altra banda, els darrers dies, a Canillo, el servei de l’ordre també ha arrestat un home, de 65 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per identificar-se com a agent de seguretat privat amb un document falsificat.

