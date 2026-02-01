L’estació de Boí Taüll acollirà l’11a edició de GastroPirineus

L’estació d’esquí de Boí Taüll serà enguany, l’1 i 2 de març, escenari de l’onzena edició de GastroPirineus. La cita anual, consolidada com el gran aparador de la cuina de muntanya, aterrarà al cor del Pirineu català per a oferir una experiència on conviuran el producte de proximitat, el talent culinari i el paisatge nevat. Els amants de la neu i de l’esquí podran gaudir aquells dies de sessions de cuina en directe, a càrrec de professionals d’arreu del territori pinenc, com Eli Farrero, Marcos Pedarrós o Mariano Gonzalvo. La cloenda la farà el cuiner Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar.
GastroPirineus va néixer el 2016 de la mà de GastroEvents, amb l’objectiu de donar a conèixer la cuina i el producte de les zones de muntanya, i per a posar en valor les receptes tradicionals i autòctones del Pirineu, elaborades amb productes de cadascuna de les seves comarques. La proposta culinària també busca reconèixer la tasca de les cuineres i cuiners que mantenen aquest patrimoni gastronòmic, que aporta identitat al territori.
Des del seu inici l’esdeveniment es va plantejar com una trobada professional itinerant, per la qual cosa, any rere any recorre les diverses comarques de l’Alt Pirineu i Aran, apropant-se al públic de cada indret i facilitant, així, la participació de professionals i de públic aficionat. La primera edició es va estrenar a la Seu d’Urgell. L’any passat, coincidint amb el 15è aniversari, va celebrar-se a La Molina.
GastroPirineus 2026, en plena Vall de Boí, compta amb el patrocini principal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), juntament amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat, la Diputació de Girona i els Consells Comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça i la Cerdanya, a més del IDAPA.