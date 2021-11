Donació de cabell: requisits i com fer-ho

A vegades un petit gest pot canviar la vida de moltes persones, i això precisament és el que ocorre si decidim donar el nostre cabell; per aquest motiu, cada vegada hi ha més gent que decideix fer el pas i posar el seu granet de sorra per a ajudar a les persones que estan passant per un tractament oncològic.

No hi ha una edat mínima per a donar el cabell, però si uns requisits a complir:

– La longitud mínima per a majors de catorze anys és de 30 cm i de 20 cm en el cas dels menors d’aquesta edat. Això és així perquè gràcies a l’increment de donacions, els bancs de cabell estan al límit de capacitat i es necessita més el cabell llarg perquè és el que demanen 8 de cada 10 dones en tractament.

– El cabell pot ser de qualsevol mena: llis, ondulat o arrissat. Això sí, si és arrissat, l’hem de mesurar quan estigui mullat o ben estirat.

– Ha de lliurar-se el cabell completament net, sec i lligat amb una goma o llaç.

– S’accepta també qualsevol color de cabell, fins i tot canós, per a poder satisfer tota mena de demandes. Així mateix és possible que estigui tenyit, sempre que no sigui amb Henna, perquè aquest tipus de producte no admet més tints, i a vegades és un procés que és necessari fer en la confecció de les perruques.

Com fer-ho

N’hi ha prou amb acudir a alguna de les moltes perruqueries solidàries que hi ha repartides per tota Espanya i que col·laboren amb associacions com Mechones Solidarios. En elles, per un preu de 5 euros et realitzen el tall de cabells i t’ho deixen preparat (de no disposar de dipòsit propi) perquè puguis enviar-ho correctament.

Pots fer-ho per tant, a través de la mateixa perruqueria (si existeix el servei), o fent-lo arribar per correu tant a l’Associació Espanyola contra el Càncer com directament a la fàbrica que confecciona les perruques, com pot ser el cas de: pelucasolidaria.com. En aquest cas, l’adreça és C/ Xandaró, 30 (28034-Madrid).

Aquesta empresa després de fer les perruques, les lliura a cost zero (en alguns casos) o a preus reduïts de fins a un 70% en uns altres, a pacients sense recursos que d’una altra manera no podrien costejar-se la compra d’una perruca de cabell natural, ja que el seu preu ronda entre els 1.000 i els 2.000 euros si comptem a més els serveis complementaris.

És per tant una bona opció a tenir en compte quan vulguis desfer-te de la teva cabellera, ja que amb ella facilitaràs la vida d’una persona malalta de càncer, elevant-li l’autoestima i evitant els efectes psicològics negatius que a moltes persones els produeix la caiguda del seu cabell.