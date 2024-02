Doble podi dels EEBE U19 al gegant CIT de la Molina: Marc Fernández segon i Martí Llort tercer

L’esquiador andorrà, Marc Fernàndez (Origami / Òscar Rius / arxiu)

Aquest dijous, 1 de febrer, s’ha disputat la primera jornada de competició CIT de les quatre previstes a l’estació catalana de la Molina, amb la presència de l’equip EEBE U19, que ha assolit dos podis, amb Marc Fernández segon i Martí Llort tercer. Marc Fernández ha estat segon a 1.89 del guanyador, que ha estat l’espanyol Jordi Beascoechea amb 2.11.65, mentre que Martí Llort tancava el podi, tercer, amb +1.98.

Així mateix, Maià Font se situava 5è, mentre que al top 10 entrava Nico Daban en la 10a posició. Per la seva part, Salvador Cornella ha estat 13è, Pirmin Estruga 19è i el també andorrà Antoni Bea 36è. En categoria femenina, també hi ha hagut representació andorrana, amb Fiona Pou 6a i Emma Ledesma, desqualificada a la segona mànega.

Nico Belcredi, entrenador: “En gegant en aquesta pista, tot i ser molt plana i semblar fàcil, no és evident trobar el timing per a generar acceleracions, notar bé com empenys, se surt molt pla i hi havia vent de cara. A la primera mànega no ens hem sabut adaptar del tot, la veritat és que no estem acostumats a aquestes pistes. Però també era per a agafar el rodatge de la pista. Encara i tot, prou positiu perquè encara fem algun punt, amb Nico Daban, amb Martí Llort, amb bon esquí, i a veure si li agafem el punt i fer-ho millor. Avui ja s’ha vist a la segona mànega com treballaven millor la pista”.

A la Molina hi ha previstos dos gegants i dos eslàloms. Disputat ja el primer gegant, avui divendres és dia per al segon gegant CIT. Els eslàloms seran els dissabte i diumenge.