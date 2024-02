Difonen informació falsa en nom de Fòrum.ad sobre l’home més ric del món

Captura de pantalla d’un missatge fals que s’atribueix a Fòrum.ad sobre el fundador d’Amazon

Aquest dijous molts usuaris d’Instagram han quedat sorpresos en veure que algun compte d’aquesta xarxa social -una de les que té més seguidors en l’actualitat arreu del món- es feia ressò d’una informació que, presumptament, procedia d’aquest diari digital andorrà: Fòrum.ad. Òbviament, la informació que es feia córrer era del tot falsa i, aquest mitjà, res té a veure amb el que s’estava difonent, malgrat que es feia servir el seu distintiu corporatiu.

La informació es referia, ni més ni menys que a Jeffrey Preston Jorgensen, conegut simplement com a Jeff Bezos, el fundador i director executiu d’Amazon.com i la persona més rica del món. El missatge d’Instagram unia Jeff Bezos amb el Principat d’Andorra i, sense cap mena de dubte, deuria d’amagar res de bo per a aquells que intentessin accedir a la suposada notícia.

Com a titular, els pirates informàtics, en nom de Fòrum.ad, assenyalaven que es confirmaven unes acusacions contra el creador d’Amazon i que “tots els andorrans quedaven commocionats” per aquest fet. Una vegada més, tota precaució és poca i cal anar alerta amb el que es difon per les xarxes socials.