Diferències entre hidratació i nutrició? T’expliquem els seus beneficis i aliats per a la teva pell

Les veiem escrites moltes vegades unides en les descripcions dels productes i en les claus per a mantenir el bon estat de la nostra pell. Hidratació i Nutrició. Però… Són el mateix…? Per què la nostra pell requereix de tots dos processos per a lluir un aspecte saludable i radiant? A continuació, et descobrim les diferències.

Diferències entre hidratació i nutrició

Sisley Paris ens ofereix una resposta clara a aquesta pregunta: la hidratació suposa aportar aigua i nodrir significa afegir lípids. L’Óreal Paris ens revela que la hidratació pretén restablir els nivells òptims d’aigua que necessita la nostra pell i és un gest que ha de repetir-se almenys dues vegades al dia. La nutrició pretén enfortir la barrera protectora natural de lípids per a prevenir la sequedat i la deshidratació.

Quan les pells no retenen l’aigua necessària estan deshidratades, potser per l’alteració de la pel·lícula hidrolipídica de la pell. Aquest estat causa falta de flexibilitat, aspecte apagat i sensació de malestar després de la neteja del dia. Però com ens explica Sisley Paris, les pells seques (com a tipus cutani) sofreixen falta d’aigua però també de lípids i això fa que siguin molt més vulnerables a les agressions externes.

Tresors facials hidratants i nutritius

Crema rica nutritiva y reparadora Nutrix, de Lancôme. Reparar la superfície, mantenir la flexibilitat i l’elasticitat cutània, prevenir la sensació de tibantor i aportar suavitat. Aquestes són algunes de les claus d’aquest cosmètic nutritiu i hidratant per al cutis, deixant que la pell estigui radiant i amb una gran sensació de confort. Està especialment dissenyada per a pells sensibles o irritades. El seu preu: 77€/125ml.

Tratamiento completo antiedad intensivo Doble sérum, de Clarins. Aquest complex antiedat combina la doble textura hidrolipídica i biomimètica per a hidratar, nodrir, oxigenar, regenerar i protegir la pell (les cinc funcions vitals de la pell). El seu preu: 89€/100ml.

Crema en gel de Hydro Boost, de Neutrogena. Amb una acció intensa de llarga durada, aquesta fórmula calma la pell i garanteix total hidratació durant tota la jornada. Conté una innovadora tecnologia Hyaluronic Gel Matrix, ideal per a reconstruir l’epidermis i crear un escut per a evitar que s’alliberi la quantitat d’aigua necessària. El seu preu: 20,90€/100ml.

Soin Velours aux Fleurs de Safran Haute Nutrition, de Sisley Paris. Es tracta d’un tractament de protecció de dia i reparació de nit que protegeix la dermis de l’acció dels agents externs que provoquen la dessecació. El resultat és una pell nodrida, hidratada i plena de confort.

Tresors corporals hidratants i nutritius

Aceite Hidratante Corporal 100% Bio (canela, clave y ylang – ylang), de Matarrania. Aquesta fórmula ecològica acarona tota el nostre cos amb un halo de suavitat completament hidratant que aporta elasticitat a la dermis. El seu preu 18€/100ml.

Crema hidratante Revitalizing Blend Body Balm, de Biotherm. La combinació de fruits vermells, gessamí i romaní aconsegueixen que aquesta fórmula ajudi a relaxar la ment i el cos. Actua com un bàlsam ric i gens gras que es fon amb la pell, proporcionant una hidratació intensa. El seu preu: 22€/200ml.

The Ritual of Karma Shower Oil, de Rituals. Aquest oli de dutxa amb notes aromàtiques del lotus sagrat i el te blanc proporciona una neteja nutritiva i suau. En ser aplicat amb un massatge en la pell, la fórmula en oli adquireix una textura d’escuma fina i generosa. El seu preu: 8,50€/200ml.

Gel Aloe Vera Argán Bio, de Corpore Sano. Especialment concebut perquè la pell recuperi la seva hidratació natural, aquesta fórmula presenta múltiples propietats gràcies a una combinació de les propietats antioxidants, revitalitzants, regeneradores i nutritives. A més aconsegueix una nutrició molt intensa, per la seva dosi d’àcids grassos insaturats, oleic (omega-9), linoleic (omega-6) i vitamina E. El seu preu: 13,95€

