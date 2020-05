Comença la 2a fase dels tests d’immunitat a la COVID-19

Les 18.000 persones que s’han sotmès al test d’immunitat a la COVID-19 a Andorra la Vella durant la primera fase iniciada el 4 de maig tornaran a fer-se la prova d’anticossos a partir d’avui dilluns i durant un període de 10 dies. Per evitar col·lapses puntuals i assegurar que tot funcioni correctament, tal com ha succeït en la primera fase de les proves, es demana a tothom que hi acudeixi exactament el mateix dia i hora, però dues setmanes després, que a la primera cita.

La cònsol major confia que continuï l’actitud participativa, exemplar i cívica dels ciutadans de la parròquia en la segona fase dels tests. Conxita Marsol agraeix la puntualitat i predisposició de tothom que ha fet que tot l’operatiu s’hagi desenvolupat de manera fluïda i no s’hagi registrat cap incident destacable.

Andorra la Vella disposa de nou de 14 Stop Labs per a vehicles on des d’avui es reprenen els tests d’immunitat a la COVID-19 a l’Aparcament Centre Ciutat, en els quals han de venir obligatòriament tots els membres de la unitat familiar; i de 2 Stop Labs al Centre de Congressos per a les persones que es desplacen a peu. En funció de l’afluència, s’adapta el nombre de taules operatives (a tall d’exemple, aquest matí estaven habilitades 11 zones de tests per a vehicles). Tothom ha de venir amb la mascareta posada i amb el carnet de la CASS.

Si bé l’operativa es reprèn avui dilluns, cal dir que durant la jornada d’ahir diumenge els Stop Labs van acollir ja la realització dels tests destinats als nuclis familiars dels treballadors i voluntaris que participen del projecte. Se’n van realitzar uns 1.900.

Andorra la Vella és la parròquia més poblada i que també acull el centre de comandament de l’operatiu nacional al Centre de Congressos, fet que fa més complexa l’organització per desenvolupar els tests massius per als ciutadans que hi viuen. El Comú d’Andorra la Vella és l’encarregat de desenvolupar un dispositiu complex, supervisat directament pels dos cònsols, i que mobilitza un centenar de treballadors del Comú, uns 200 voluntaris i una setantena de professionals sanitaris, distribuïts en dos torns. El centre de comandament de l’operatiu nacional també està centralitzat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Durant la primera fase s’han realitzat uns 18.000 tests d’immunitat, sense comptar les proves d’anticossos practicades a aquells usuaris dels centres sociosanitaris de la parròquia. Dues terceres parts s’han efectuat a usuaris que s’han desplaçat als Stop Labs en vehicle, i la resta a ciutadans que, o bé han vingut caminant al Centre de Congressos, o bé són persones grans o vulnerables (gairebé 700) que han rebut la visita a domicili de professionals sanitaris perquè els fessin el test. S’ha atès una mitjana de 21 cotxes cada 20 minuts i s’han fet una mitjana d’entre 300 i 400 proves d’anticossos diàries a les persones que hi acudeixen a peu. La fluïdesa ha estat constant gràcies, en bona part, a la capacitat d’adaptació que ha fet que, en moments puntuals, s’hagi variat l’operativa per incrementar el nombre de punts de presa de mostres per als vianants.

L’accés en vehicle als Stop Lab (punts de test) d’Andorra la Vella es fa per l’entrada de la plaça de Rebés i a través de l’avinguda Príncep Benlloch. Per tant, les persones que facin la prova en vehicle han d’anar al pàrquing des de l’Stela i en direcció al Comú d’Andorra la Vella.

Les persones que s’han inscrit per sotmetre’s al test a peu han d’acudir al vestíbul del Centre de Congressos (en el cas de ser residents a Andorra la Vella) o a la caserna de Bombers (les persones de Santa Coloma), tal com se’ls va indicar en cada cas per telèfon. També hi han d’anar plegats tots els membres del nucli familiar, amb mascareta i el carnet de la CASS.

Des del Comú es demana puntualitat per assegurar el bon funcionament de tot el procés. Cal arribar a l’Stop Lab 5 minuts abans de la cita, ni abans ni després, per mantenir la fluïdesa del trànsit a la zona i minimitzar els temps d’espera.

Les proves PCR, també a l’Aparcament Centre Ciutat

Andorra la Vella acull des de la setmana passada el punt logístic de les proves PCR. El Comú ha cedit la planta 3 de l’Aparcament Centre Ciutat per dur a terme les PCR a les persones que han donat positiu en IgM al test d’immunitat i que els seus metges de capçalera consideren que han de fer-se la prova per comprovar si en aquell moment estan passant la malaltia.