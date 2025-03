Dia d’entrenament als Mundials júnior abans de l’eslàlom de dijous

Èric Ebri, a l’Estadi Creand. Foto: Origami Òscar Rius

Els Campionats del Món júnior de Tarvisio (Itàlia) no han tingut avui dimecres cap cursa amb representació andorrana. De fet només resta l’eslàlom masculí, que serà demà dijous. Avui dimecres l’equip, en aquest cas format per Pirmin Estruga i Èric Ebri, ha tingut una jornada en què Estruga no ha entrenat a pistes per descans, mentre que Ebri sí ha tingut sessió d’eslàlom.

Tots dos seran a la porta de sortida demà dijous (8:30h primera mànega, 12:00h segona mànega) per a competir i tancar la presència andorrana en aquests Mundials, on també van córrer els dies anteriors Pere Cornella i Clàudia Garcia.