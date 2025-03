Noëlia Souque deixarà la secretaria d’Estat per a ser la nova ambaixadora per a la cooperació transfronterera

Noëlia Souque és la nova ambaixadora amb missió especial per a la cooperació transfronterera (SFGA)

El Consell de Ministres ha acordat nomenar Noëlia Souque com a nova ambaixadora amb missió especial per a la cooperació transfronterera. La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals assumirà el càrrec en poques setmanes un cop prengui possessió del càrrec la persona que en prendrà el relleu. Es tracta de Lorena Jordana Carmona, doctora per la Universitat d’Andorra i professora i coordinadora del bàtxelor en administració d’empreses i del diploma professional avançat en administració i finances de l’UdA. És graduada en Administració d’Empreses, màster en Dret financer i tributari i té el títol de màster en Economia europea del College d’Europe, entre altres.

Noëlia Souque ocuparà el càrrec d’ambaixadora per a la cooperació transfronterera en una aposta clara del Govern per a reforçar la cooperació amb els territoris veïns. Actualment hi ha diversos projectes específics amb Catalunya i Occitània als quals cal donar un impuls, com el desenvolupament d’una zona franca, la connexió elèctrica amb Espanya o la millora de les connexions, així com el seguiment dels projectes europeus POCTEFA de cooperació territorial. Souque també farà, des del ministeri d’Afers Exteriors, el seguiment dels projectes desenvolupats en el marc de la Comunitat de Treball del Pirineu (CTP).

Aquest nomenament respon a una decisió estratègica vinculada al desenvolupament d’un espai funcional del Pirineu, que també preveu l’Acord d’associació amb la Unió Europea. A escala multilateral, Souque reprendrà el projecte de desenvolupament sostenible de les zones de muntanya ‘Mountain Partnership’, del qual Andorra n’és membre des de 2012.