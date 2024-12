Deu Consells per a cuidar les dents durant les festes

Per aquestes festes augmenta molt el consum de dolços (Marks&Spencer)

Després de Nadal es triplica el nombre de càries. No ho diem nosaltres, sinó les doctores Deborah i Beatriz R. Vilaboa, membres de l’Acadèmia Europea d’Estètica Dental. I és que durant les festes baixem la guàrdia i oblidem algunes normes bàsiques per a mantenir la salut dental. Elles ens ofereixen 10 consells per no maltractar les nostres dents aquestes festes.

1. Comprovat: El dia de Cap d’Any ningú es renta les dents després de les campanades, el raïm i la gresca posterior. El cava, la sidra o el xampany del brindis, així com el raïm, contenen molt sucre del que es nodreixen els bacteris, es converteix de seguida en placa i danya les nostres genives. No et fiquis al llit sense rentar-te les dents!

2. Per Nadal, vacances per a tot, excepte per als aparells d’ortodòncia, que no tenen cap dia lliure si vols que el teu tractament sigui el correcte.

3. El torró de xixona no és el pitjor per a les teves dents. Encara que contingui sucre, també té ou, ametlla i oli, beneficiosos per a les dents. Els pitjors torrons són els de “sabor pinya”, amb dolç de llet, maduixes… saturats de sucres artificials.

4. Si beus molt vi o cava, procura prendre alguns trossos de formatge per a contrarestar la ingesta de sucre. El formatge conté calci, fòsfor i caseïna, que redueixen la placa i estimulen la producció de saliva.

5. Al xampany, a més, se li afegeix àcid carbònic per a produir les bombolles. S’ha demostrat que el vi blanc (Riesling, per exemple) i el xampany són més erosius que el vi negre tant per a l’esmalt com per al ciment de l’arrel dental. La capacitat erosiva s’incrementa amb la temperatura.

6. La xocolata negra és molt més sana que la xocolata amb llet pel seu efecte antioxidant, que també aporta una protecció cardiovascular. La xocolata amb llet perd aquestes propietats en contenir més sucres.

7. L’oli d’oliva protegeix enfront de la càries i el desgast dental. Per exemple, les sardines en llauna amb oli d’oliva aporten proteïnes, calci, fòsfor i una capa d’oli sobre la dent que els bacteris de la càries no són capaços de penetrar.

8. Tria xiclet sense sucre, que estimula la producció de saliva. La saliva té un efecte protector directe sobre les dents al neutralitzar el pH àcid produït pels bacteris o els aliments i begudes que ingerim. Una curiositat: La saliva humana produeix un analgèsic natural anomenat Opiorfina, deu vegades més portant que la morfina.

9. Compte amb els substituts del sucre, molts també contenen calories. El sorbitol, per exemple, pot produir càries. Altres camuflen glucosa i fructosa que danyen l’esmalt dental.

10. Suggereix a la teva parella que et regali una neteja i un blanquejament dental com a regal de Reis. Li estaràs regalant llum al teu somriure i cara, i seguretat per a tu mateix/a.





Vilaboa-bellezaactiva.com * Les doctores Deborah i Beatriz R. Vilaboa són membres de l’Acadèmia Europea d’Estètica Dental i directores de la Clínica Vilaboa (Madrid).