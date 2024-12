La curiosa tradició nadalenca a la Xina

Una persona regalant una poma a una altra (Getty images)

Tot i que Nadal no és una celebració tradicionalment xinesa, la globalització i la creixent influència cultural occidental han fet que moltes famílies i joves xinesos adoptin certes pràctiques relacionades amb aquesta festivitat. Entre aquestes, destaca una curiosa i dolça tradició: regalar pomes com a símbol de bons desitjos i harmonia durant Nadal. Però d’on prové aquesta pràctica i què significa exactament?

La tradició de regalar pomes per Nadal a la Xina sorgeix d’un joc de paraules que combina la llengua i la cultura xineses. En xinès mandarí, la nit de Nadal es diu “Píng’ān Yè” (平安夜), que significa “Nit de Pau”. La paraula “píng” (平) s’assembla fonèticament a “píngguǒ” (苹果), que significa “poma”. Aquest joc lingüístic ha fet que les pomes es converteixin en un símbol de pau i bons auguris durant aquesta època de l’any.

Aquesta pràctica va començar a guanyar popularitat a les ciutats xineses durant les dècades recents, sobretot entre els joves, com una manera senzilla i simbòlica de compartir sentiments d’afecte i desitjar prosperitat. Les pomes que es regalen a Nadal no són simples fruites comprades sense més ni més. Sovint es venen en embolcalls decoratius, caixes boniques o amb missatges impresos a la pell de la poma, com ara “pau”, “felicitat” o “amor”. Alguns comerços fins i tot ofereixen pomes gravades amb làser per a personalitzar-les amb noms o desitjos especials.

El procés és molt senzill: les pomes es compren com a regals per a amics, familiars, companys de feina o, fins i tot, per a persones especials com una mostra de simpatia o amor. Es lliuren normalment la nit de Nadal o els dies previs, com un gest amable i carregat de simbolisme. Amb el pas del temps, aquesta pràctica ha anat evolucionant. Si bé encara es manté com una tradició senzilla i accessible, alguns han optat per donar un toc més elaborat al regal, combinant les pomes amb altres objectes o, fins, i tot creant cistelles de fruites decorades.