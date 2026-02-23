Detingut un contrabandista, al Pas, per conducció temerària quan intentava fugir perquè no el controlessin

La Policia va detenir, al Pas de la Casa, un home no resident de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària i d’un delicte contra la Funció Pública per desobeir les indicacions dels agents i fugir. Els fets van tenir lloc aquest diumenge al matí quan l’home, al volant d’un vehicle amb matrícula francesa, va constatar la presència de la Policia a la zona i va començar a circular per la localitat a tota velocitat per a intentar evitar que el controlessin.
Després d’una persecució en què va conduir contra direcció en alguns carrers efectuant maniobres d’evasió i havent d’esquivar altres vehicles, va acabar saltant del cotxe en marxa i va fugir corrents, però els policies el van acabar detenint. Al maleter del turisme que conduïa transportava 850 paquets de tabac de contraban valorats en prop de 3.300 euros que la Policia va lliurar a la Duana perquè la quantitat no arribava al límit penal.