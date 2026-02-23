Marc Font es proclama guanyador dels Ice Gladiators 2026

El pilot andorrà, Marc Font, ha aconseguit la victòria en l’edició de 2026 dels Ice Gladiators que van finalitzar aquest passat cap de setmana, després de sumar el triomf, també, a la segona jornada de competició. Un retorn “magnífic” amb un temps i gel a la pista en perfectes condicions. La segona jornada va tenir participació màxima de 16 pilots que van omplir la graella de sortida (la participació màxima la marca el reglament de la prova). El traçat es feia en el sentit contrari de l’habitual, cosa que ha exigit molt als participants, per a poder avançar.
Classificació final (sense els wildcards):
1.- Marc Font, 94 punts; 2.- Xavier España, 90 punts i Maxime Emery, 80 punts.
“Agraïr a l’FMA i el Motoclub Les Valls per haver fet, de nou, el campionat. Han estat dues jornades espectaculars, hem tingut una pista brutal, dues jornades de sol que han estat tot un luxe”, explicava Marc Font. El pilot afegia que “el campionat no va començar gaire bé per a mi, però a la segona jornada tenia clar que ho havia de donar tot i jugar-me-la si volia aconseguir el títol. Ha sortit bé, he començat fent la pole. A les curses, la primera he sortit fort per a posar-me davant i tirar; i a la segona, al ser molt difícil avançar, he intentat ser més conservador i no caure”.
Classificació per categories:
ICE II (de 175cc a 250cc 2T; de 290cc a 450cc 4T):
1.- Xavier España. 97 punts; 2.- Maxime Emery. 91 punts.; 3.- Martí Boix. 80 punts.
ICE III (de 290cc a 500cc 2T; de 475cc a 650 4T i motos elèctriques [tipus Stark]):
1.- Marc Font. 100 punts; 2.- Miquel Font. 88 punts i 3.- Sara Miño. 80 punts.