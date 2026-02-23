Els Bombers apaguen un incendi de xemeneia a Fígols i Alinyà i realitzen dos rescats de muntanya

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest diumenge un incendi que ha afectat la xemeneia d’una casa al municipi de Fígols i Alinyà. Segons ha informat aquest dilluns el cos d’emergències, l’avís de l’incident es va rebre ahir a 1/4 de 7 de la tarda. Per causes que ara s’investiguen, es va desenvolupar un foc més enllà de la llar de foc en un immoble situat al carrer de l’Església, a Fígols. Al lloc s’hi van desplaçar sis dotacions, incloent un camió amb escala i amb la presència d’efectius tant del parc de la Seu d’Urgell com dels Bombers Voluntaris de Coll de Nargó i d’Oliana. Inicialment es va prioritzar l’objectiu d’apagar les flames i després es va fer el sanejament i la revisió de la zona afectada. També es va comprovar l’estat dels forjats, amb càmera tèrmica. De la seva part, el SEM va atendre dues persones per inhalació de fum.
Dos rescats de muntanya
D’altra banda, els efectius del GRAE dels Bombers han fet aquest diumenge dos rescats de muntanya. Un d’ells es va produir al vessant nord del Cadí, concretament al terme municipal de Montellà i Martinet. Una noia va patir una caiguda amb el resultat d’una ferida al quàdriceps, mentre estava fent muntanya a la zona de la Canal del Cristall. L’avís s’havia rebut poc abans de la una del migdia (12.49 h).
Prèviament, al matí (8.34 h) es va atendre un esquiador de muntanya que s’havia fet una lesió al genoll, a prop del Refugi d’Amitges, dins el terme municipal d’Espot.
Tres vehicles cremats en un incendi a Aixirivall
Tres cotxes s’han calcinat en un incendi a Aixirivall, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Els bombers han rebut l’avís de foc a les vuit del vespre i en poca estona han sufocat les flames. Només s’han hagut de lamentar danys materials, ja que cap persona ha resultat ferida. Segons RTVA, l’incident ha ocorregut per causes que encara es desconeixen. Ara caldrà analitzar els cotxes i no es descarta obrir una investigació.