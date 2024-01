Descens dels Mundials júnior amb Caminal 15a i Cornella 30è

Jordina Caminal a Orcieres. Foto: Gilles Baron / arxiu

Els Campionats del Món júnior d’esquí alpí han celebrat avui dimarts la primera cursa, el descens tant masculí com femení. A Châtel (França), Jordina Caminal ha estat 15a i Pere Cornella 30è. Caminal que portava el dorsal 15 ha fet un crono d’1.09.82, a 1.43 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Victoria Olivier amb 1.08.39, i a només un segon del podi. “El resultat és bastant bo”, ha dit el director d’alpí de la FAE, Roger Vidosa. Amb tot, la sensació és que el nivell de la Jordina és com per a poder estar més endavant: “Quan veus que en els entrenaments fa millors temps et quedes amb un regust agredolç, perquè al final són petites coses, detalls, que podrien fer-la avançar moltes posicions”.

Per la seva part, Pere Cornella, ha estat 30è amb el dorsal 31 amb un temps de 1.22.53, a 3.48 del guanyador, el suís Livio Hiltbrand, que ha fet 1.19.05. “Aquests dies ha anat de menys a més, avui ha fet el millor dia dels tres, el dia de cursa treu el seu millor rendiment”, ha explicat Vidosa, que analitzava així el descens de Cornella: “El primer intermig perd una mica de temps i això el condiciona tota la baixada, però ha produït un bon esquí. És un bon aprenentatge de cara al final de temporada i per a acumular quilòmetres per al futur”.

Demà dimecres, cursa de supergegant amb homes i dones i Team Combined només amb representació masculina. Jordina Caminal i Clàudia Garcia disputaran només el supergegant i no correrà cap d’elles l’eslàlom en no ser eslalomistes, mentre que en homes Pere Cornella serà al supergegant i Àlvar Calvo a l’eslàlom, amb la qual cosa ells sí competiran al Team Combined.