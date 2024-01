La CASS actualitza les tarifes dels centres estrangers convencionats

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en la seva sessió d’aquest dimarts, 30 de gener, ha aprovat l’ampliació de les places convencionades amb el centre SALITA. S’ha de recordar que la parapública té un conveni signat amb el centre SALITA per a la concertació de 80 places de servei de residència assistida. Així, tenint en compte la manca de places sociosanitàries, el Govern té la necessitat de concertar més places al servei de residència assistida, per la qual cosa, el consell d’administració ha aprovat l’addenda en la que s’amplien, per a SALITA, en 5 el nombre de places.

D’altra banda, també s’ha aprovat l’actualització de les tarifes dels centres estrangers convencionats amb la CASS. Aquests són l’Hospital clínic de Barcelona, el Centre Creu Blanca, la Fundació Esmen, l’Institut Guttmann, SHSJD- Terres Lleida, l’Hospital Santa Maria de Lleixa i Mentalia.

En un altre ordre de coses, l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra realitza un reconeixement oficial cap a la CASS com a entitat que proveeix serveis importants al Principat d´Andorra i que compleix amb els requisits de seguretat i privadesa establerts per la Llei 22/2022 de 9 de juny, de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació.

Finalment, el consell d’administració ha aprovat la licitació de l’estudi actuarial del sistema andorrà de pensions públiques amb les dades estadístiques necessàries a 31 de desembre del 2023.