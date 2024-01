Caiguda de Roger Puig a 117 km/h en el descens de Cortina

Roger Puig després de disputar la Copa del Món d’eslàlom a Veysonnaz (FAE)

Avui dimarts, Cortina d’Ampezzo (Itàlia) ha acollit el descens de la Copa del Món de para alpí, amb Roger Puig “out” de la prova per una caiguda, tot i que sense conseqüències. L’andorrà, que es troba bé tot i estar una mica adolorit de la cama com a conseqüència del cop, no ha pogut finalitzar la cursa en caure just a la baixada del primer mur.

L’esquiador de la FAE anava a 117km/h, quan en un moment ha caigut lliscant per la pista fins avall sense conseqüències. Demà dimecres, jornada de supergegant. Per davant encara quedaran un eslàlom el dijous 1 i un altre eslàlom el divendres dia 2.