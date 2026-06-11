Descens de la importació de carburants, al maig, en un -13,8%

La importació de carburants durant el mes de maig del 2026 ha estat de 9,66 milions de litres, fet que suposa una variació negativa del -13,8% respecte al mes de maig de l’any anterior. Respecte a l’abril d’enguany, la variació mensual és negativa del 13,3%. De gener a maig del 2026 la importació dels carburants ha estat de 67,63 milions de litres, el que representa una variació percentual del -5,3% en contraposició al mateix període de l’any 2025.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 160,18 milions de litres, la qual cosa suposa una variació negativa de l’1,9% respecte als 163,30 milions de litres importats durant el mateix període anterior.