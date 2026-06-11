Creixen, al maig, les importacions i exportacions de béns

Les importacions de béns, durant el mes de maig del 2026, han sumat 149,72 milions d’euros, amb una variació percentual del +0,1% respecte al mes de maig de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del -0,4%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 14,55 milions d’euros, amb una variació percentual del +3,8% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 2.026,66 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +8,1% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +9,2% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 203,45 milions d’euros, amb un augment del +9,6%.