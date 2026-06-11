Comença la 37a Trobada Empresarial al Pirineu amb la presentació del baròmetre econòmic

La 37a Trobada Empresarial al Pirineu ha arrencat, aquest dijous, al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell amb la presentació del Baròmetre 2026, l’enquesta que pren el pols a l’empresariat assistent sobre la conjuntura econòmica i el seu encaix en el nou mapa econòmic mundial. Els resultats apunten que 8 de cada 10 empreses assistents a la Trobada preveuen incrementar la facturació aquest 2026 (81,68%) respecte l’any passat, mentre que un 53,39% anticipa un increment de beneficis i un 35,59% considera que es quedarà més o menys igual. Pel que fa al mercat laboral, un 65,57% té previst crear llocs de treball els propers sis mesos.
El baròmetre també ha radiografiat la posició de l’empresariat assistent a la Trobada davant d’un dels debats que travessa l’agenda europea: la immigració. Un 61,45% considera que caldria millorar la regulació dels fluxos migratoris i vincular-ho a una oferta laboral. Finalment, l’empresariat ha respost també a la pregunta de quin aliat hauria de tenir la Unió Europea. L’opció més votada ha estat (amb un 43%) “ni la Xina ni els Estats Units d’Amèrica és millor anar sols», mentre un 26,38% han escollit la Xina com a aliat prioritari i un 19,69% ha escollit EUA. Un 10,24% ha declarat no saber-ho.
La presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, ha subratllat que les dades dibuixen una fotografia precisa del moment que viu el teixit empresarial. «Les dades d’aquest Baròmetre dibuixen un empresariat optimista, sòlid i amb voluntat de continuar creixent: més del 80 % de les empreses assistents a la Trobada preveuen incrementar la facturació el 2026, més de la meitat preveuen també augmentar beneficis i dues de cada tres crearan nous llocs de treball». Són xifres que, en un context internacional tan canviant, parlen per si soles i confirmen la maduresa d’un teixit empresarial que creix en rendibilitat i que continua sent el principal motor d’ocupació del país.
El Baròmetre també recull la mirada de les empreses sobre dos dels grans debats que es porten a la taula aquests dies: la immigració i el nou mapa econòmic mundial. En matèria migratòria, el missatge és nítid —més del 60 % defensa una regulació millor, vinculada a l’oferta laboral, perquè les empreses d’aquí necessiten talent i volen fer-ho bé. I pel que fa al posicionament d’Europa entre els Estats Units i la Xina, gairebé la meitat de l’empresariat —un 43,7 %— considera que el millor camí és caminar sols, una crida clara a l’autonomia estratègica que connecta directament amb el lema d’aquesta 37a edició: El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem? En definitiva, «el Baròmetre ens mostra un empresariat que creix però també reflexiona, que mira els seus números però també el món que l’envolta. I aquest és, al final, l’esperit de la Trobada.»
En la primera jornada matinal hi ha hagut intervencions destacades com la del cap de Govern, Xavier Espot; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; i el president del CIDOB i alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors entre 2019 i 2024, Josep Borrell.