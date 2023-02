Declarat Projecte d’Interès Nacional l’Heliport Nacional

Vista aèria del Pla de la Caubella, on s’ha d’emplaçar l’Heliport Nacional. Foto: SFGA

Aquest dimecres s’ha acordat declarar Projecte d’Interès Nacional (PIN) l’Heliport nacional d’Andorra a la zona de la Caubella de Pal. Tal com estableix la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, els projectes d’interès nacional són tots els que es destinin a la construcció d’infraestructures viàries i de comunicació, a l’execució de la política hidràulica, de sanejament i energètica, a la lluita contra la contaminació, i a la protecció de la natura, i també a la dotació de serveis de caràcter sanitari, assistencial, de recerca i desenvolupament, d’innovació, educatiu, cultural, administratiu, de seguretat i protecció civil.

La declaració de PIN arriba després que el comú de la Massana, parròquia on se situarà l’heliport, hagi emès un informe vinculant sobre la construcció d’aquesta infraestructura. En el seu text, es considera que l’heliport “podria tenir un impacte significatiu en diversos aspectes com ara l’accessibilitat, la seguretat, el comerç i el turisme”, i que la seva ubicació a la Caubella, “en una zona plana i accessible”, “es presenta com una alternativa estratègica dintre del territori Andorrà”.

El contracte de concessió de l’Heliport Nacional, que recaurà en l’UTE Heliand Helinord, va signar-se la setmana passada. Les obres de construcció de la nova infraestructura podrien començar aquest mateix semestre.