Títol: Bim, Bam, Bum
Escriptora: Maria Girón
Il·lustradora: Maria Girón
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 40
Edat: Per als més petits
Les últimes obres de Maria Girón demostren una deliciosa sensibilitat per a adreçar-se als més menuts, com ja vam poder llegir a la crítica entusiasta de Cinc ratolins redactada per Cristina Correro, que reiterem en parlar d’aquest llibre protagonitzat per tres companys, Bim, Bam, Bum, que decideixen passar a recollir els seus amics un per un per a anar a la platja.
A partir d’un plantejament molt senzill, Girón ens presenta uns personatges d’allò més originals i acolorits que formen una estranya filera, fins que… bé, no us espatllarem la sorpresa! L’autora sembla gaudir de valent construint un joc de llenguatge en què els noms tan especials dels amics s’encadenen i acumulen per a explorar les possibilitats sonores de la paraula.
La precisió i l’economia de cada frase, el coneixement dels mecanismes narratius de l’àlbum i la multitud d’onomatopeies el fan perfecte per a llegir en veu alta amb el nadó o l’infant a la falda i quedar-se meravellats davant la brillantor dels colors. Un llibre amb una personalitat festiva, tendra i juganera, d’un minimalisme extraordinari en l’elecció dels objectes, la vestimenta dels protagonistes i les seves cases, que ens fa còmplices de la celebració lúdica i poètica de la llengua.
Una joia indispensable per a primer i segon cicle de l’etapa d’Infantil.
Per Mònica C. Vidal / Clijcat / Faristol