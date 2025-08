D’Amic i Amat. La joventut jubilar

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,

Aquest diumenge us escrivim amb els nostres joves des de la ciutat eterna, on els apòstols Pere i Pau varen trobar la glòria del martiri. Ens hem reunit amb joves d’altres diòcesis de tot el món, i vivim l’experiència de sentir-nos comunitat, de ser església universal a partir de les nostra església local.

Volem ser testimonis de l’esperança jubilar.

Una trentena de joves d’arreu del bisbat tenen l’oportunitat de gaudir d’aquesta trobada jubilar amb altres joves d’altres països i celebrar l’Eucaristia dominical amb el successor de l’apòstol Pere, el Papa Lleó XIV, al campus universitari de Tor Vergata, a Roma.

La joventut porta, sempre, esperança i visió de futur. Cal apostar per la joventut i donar responsabilitats als nostres joves en les nostres comunitats cristianes, perquè el jovent enamorat de l’Amat sempre donarà esperança i vida, tot generant vitalitat i confiança. Celebrar el jubileu dels joves a Roma aquest diumenge ens confirma en la fe que vàrem rebre dels nostres pares i dels qui han precedit en la fe, dels qui sembraren en els nostres pobles la fe cristiana i la van viure creant una cultura que neix de l’Evangeli.

El “jubilo” -l’alegria, el goig- és la condició ontològica del nostre ésser cristians. Si aquest any volem rebre la gràcia del jubileu podem peregrinar a Roma a les tombes dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, però també podem peregrinar a catedral de la Seu d’Urgell i a la basílica del Sant Crist de Balaguer, dos temples jubilars de la nostra Diòcesi urgellenca per a aconseguir l’alegria de sentir-se estimat pel Pare.

Estimada joventut de la diòcesi d’Urgell: us convido a l’essencial, és a dir, a poder conèixer Jesús, presència viva perquè ha ressuscitat, presència afectuosa perquè ens va cridar amics; una presència de qui ens podem fiar. Tots nosaltres som cridats a marxar cap a les diferents formes de pelegrinatge. A travès de la solidaritat, la creativitat, hem de demanar la gràcia de trobar-nos amb Jesús, que ens diu: t’espero, t’acompanyo, t’il·lumino.

Que aquest cap de setmana del jubileu de la joventut ens faci a tots nosaltres, diocesans, pregar pels joves i fer-los-hi espai perquè ens contagiïn la seva esperança. Com diu la butlla de convocatòria del Jubileu 2025, l’esperança no defrauda. No decebem tampoc els nostres joves i fem-nos alhora nosaltres joves. Donem-los confiança, motivació, i fem créixer aquell que encara es mira al seu entorn i no veu la llum d’un Déu Pare, que ens estima i ens dona la seva vida plena.

Amb la nostra pregària perquè molts dels joves que participaran en aquest jubileu puguin descobrir la felicitat de la vocació a la qual el Senyor els crida.

Amb l’afecte i la comunió del Vostre servidor,





✠ Josep-Lluís Serrano

Bisbe d’Urgell