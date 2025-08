Alerta sanitària i retirada d’un lot de Fuet Extra Can Duran per presència de salmonel·la

Fuet Estra Exentis Can Duran (SFGA)

El Ministeri de Salut ha estat informat, a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF), d’una alerta sanitària relacionada amb el producte ‘Fuet Extra Exentis de 170g’ de la marca Can Duran per la presència de salmonel·la spp. El lot afectat és el número 252534428 amb data de caducitat 5/9/25.

Com a mesura de precaució, el Ministeri ha requerit als establiments d’Andorra la retirada immediata d’aquest lot. A més, s’aconsella a totes les persones que hagin adquirit productes d’aquest lot que s’abstinguin de consumir-los i que els retornin al punt de venda. Aquest consell afecta exclusivament el lot i la referència indicats.

La resta de productes i lots de la mateixa marca no estan afectats per aquesta alerta. En cas d’haver consumit algun dels productes del lot afectat i de presentar símptomes compatibles amb la salmonel·losi —com diarrea i/o vòmits, acompanyats de febre i mal de cap— es recomana acudir immediatament al Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència, al metge referent o al servei d’urgències.