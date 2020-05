Curiositats de les clavellines d’aire (tillandsies)

Les clavellines d’aire (tillandsies) agrupen un grup d’espècies molt valorades en la decoració d’interiors ja siguin tant com a plantes penjants com formant part d’elements decoratius. L’absència d’arrels i característiques estructurals de les seves fulles els aporten un plus que no està a l’abast de moltes altres plantes.

Entre les seves curiositats està la seva peculiaritat de viure literalment de l’aire. El secret està en els tricomes. Moltes d’aquestes espècies són epífites. Això vol dir que creixen en la naturalesa normalment sobre altres plantes, generalment en arbres, sense arribar a ser paràsits. També podem veure-les créixer sobre roques, sostres, línies de telèfon, etc. Molt poques creixen directament en la terra. Si ens fixem veiem que més que arrels, posseeix una espècie de ganxos amb els quals s’aferra a aquestes superfícies.

L’aparença de les seves fulles i tiges és el color gris. Aquest color és perquè estan cobertes per diminutes escates anomenades tricomes. Aquestes són les encarregades de recollir l’aigua de la pluja i de la humitat ambiental, així com dels nutrients que es troba en ella. Són òrgans especialitzats equivalents en la seva funció als pèls absorbents de les tradicionals arrels.

La floració de la clavellina d’aire es pot estimular de manera artificial, encara que per a fer-ho necessiten una certa edat, en molts casos a partir de l’any. Els vivers professionals utilitzen per a això productes d’acció fisiològica que regulen diverses funcions vegetals com són el seu desenvolupament, floració, inducció al quallat i maduració dels fruits, disminució de la resistència peduncular, augment de la intensitat del color, etc. Aquests productes tenen com a matèria activa el Etefon, un fitoregulador amb propietats sistèmiques que s’apliquen mitjançant polvorització.

A casa no obstant, es pot optar per col·locar la clavellina d’aire en una bossa de plàstic folgada i transparent en la qual l’acompanyarem amb unes pomes madures. Aquestes deixen anar etilè, un gas hormonal que afavorirà la floració.

Per Floresyplantas.net