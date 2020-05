La Fundació ONCA presenta una nova iniciativa audiovisual protagonitzada per la JONCA i joves ballarins

La Fundació ONCA continua amb la campanya L’ONCA AMB TU, on cada dia es comparteixen, a través de les xarxes, accions artístiques i didàctiques protagonitzades per artistes vinculats a l’entitat.

La nova proposta que presenta la Fundació ONCA és crear un projecte audiovisual que, sota el nom de JONCA EN DANSA, estarà protagonitzat per músics de la JONCA i joves ballarins del país. Serà un treball que es compartirà a les xarxes, i que vol afegir-se a la campanya, #JoSumoPerAndorra.

La finalitat artística és lligar la música barroca i la dansa contemporània, sota una mirada actual, amb la dramatúrgia i coreografia del jove ballarí andorrà, Xavier Pérez, que per primera vegada, col·labora amb la l’entitat musical. Per aquest nou projecte, Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA, ha instrumentat l’obra Premier Air des Matelots de l’òpera Hippolyte et Aricie, de Jean Philippe Rameau.

La JONCA estarà formada per cordes, flautes, clarinets, guitarra barroca i percussió i compartirà escena virtual amb 4 joves ballarins, alumnes de l’Escola Líquid Dansa.

Segons Albert Gumí, “L’obra escollida és una dansa que correspon al tercer acte de l’òpera de Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie. Els Matelots són mariners que seguint la indicació feta pel compositor “Pésenment” fa que la interpretació sigui contundent i amb molta força”.

En el cas de la dramatúrgia, Xavier Pérez ha plantejat que “La gran majoria de joves es troben a diari amb un dilema: la lluita amb ells mateixos per sortir cada matí del llit. Si a sobre hi afegim el confinament, encara és més difícil mantenir uns horaris que ens ajudin a portar una rutina. La batalla entre el cervell i el despertador, es fa encara més difícil de guanyar. En aquest projecte audiovisual es vol plasmar l’evolució dels sentiments dels combatents, des del moment en què sona el despertador fins que aconsegueixen sortir del llit. En aquest cas, el final de la batalla estarà representat amb el fet d’obrir la finestra i respirar l’aire pur d’un nou dia”.