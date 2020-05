Si volem que la nostra taula sigui original, bonica i a més pràctica, una de les millors opcions és incorporar un centre de taula. És igual l’època de l’any que sigui, us mostrarem les millors idees de centres de taula que serviran per a qualsevol ocasió.

Com a base principal del centre, podem prendre fulles i elements del bosc. Si no en teniu un a prop podeu comprar fulles seques amb aromes en qualsevol botiga que tingui secció de decoració. Hi ha molts estils possibles. Si col·loquem unes espelmes damunt, aconseguirem un toc càlid i personal.

Una de les idees d’última tendència són les espelmes flotants, que en centres de taula queda molt bé, elegant i diferent. Es pot combinar amb altres elements dins dels recipients de vidre, com ara flors.

Una altra opció és substituir les fulles seques del fons per un centre de taula molt aromàtic i de manera natural usant herbes aromàtiques (romaní, menta, sàlvia, alfàbrega). Us proporcionarà una bona aroma a la sala. Molt aromàtic d’igual manera quedarà usant branques de canyella barrejada amb flors, pomes i espelmes. Una mescla sensacional i creativa que conjuga colors i olors.

Una altra opció diferent per a èpoques menys càlides, seria un centre d’estil natura morta, combinant els fruits de la temporada com les nous, pomes, peres, llimones, al costat d’heura, grèvol i altres plantes.

Per espaciohogar.com