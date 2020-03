Qui més qui menys deu recordar les penes i glòries que ens va tocar viure en la nostra etapa d’estudiants. Parlo d’aquells anys compartint pis, amb les dificultats, no d’arribar a finals de mes, sinó d’arribar a finals de la setmana amb quelcom a la nevera per no morir de gana.

Molt sovint passava que els nostres limitats recursos els reservàvem a comprar “birres”. Les cerveses no podien faltar al frigorífic, però, el menjar… el menjar ja era una altra cosa. Precisament d’això, de les peripècies viscudes en l’època d’estudiants, en parlava l’altre dia amb la meva dona. La Núria, m’explicava com sobrevivien per no passar més gana que un gos de masia i no arribar amb defalliment a la universitat.

Em va citar tot d’exemples i, ara, en vull compartir un que em va resultar simpàtic i, a la vegada, atractiu per a posar-lo en pràctica a la cuina: truita de xips, vaja, de patates fregides. Sí, sí, aquelles patates fregides de bossa que vam encetar fa 15 dies i passat aquest temps ja han perdut aquella textura inicial, però que, tot i això, encara ens poden ser útils.

Resulta que les aprofitaven trinxant-les bé, tot incorporant-les dins dels ous batuts. Un cop ben xopes també hi afegien formatgets (els populars “quesitos”) que desfeien a trossets amb tota la barreja. Ah! La meva dona sempre em remarca que, per fer truites, separava (encara ho fa ara) la clara del rovell dels ous. Primer, batre la clara, com si les volguéssim muntar, però, sense arribar al punt de neu. I, llavors, posar-hi els rovells per a remenar-ho tot junt. Fent-ho així, la truita tindrà més esponjositat.

I, poca cosa més. Aquesta truita, m’explicava la Núria, que la feien igual substituint les xips per poma. Evidentment que també l’he provada i, tot i ser ben diferent, és igualment boníssima.

Anem pel consell. Alerta en posar la sal perquè les patates fregides de bossa ja en porten força. També us quedarà estupenda amb un polsim de pebre, com n’hi posaríem a les xips quan fem el vermut. I, parlant de vermut, per acompanyar aquest plat us recomano que opteu per aquesta beguda. La combinació és, simplement, de cine.

Bon profit fartots i fins al proper article.