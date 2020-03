Ja ho diu Rihanna: “Les celles són importants perquè són el marc del rostre. No importa la resta, si les celles estan malament, tota la resta es queda curt”. I ha de ser veritat perquè, en qüestió de pocs anys, la cura de les celles ha anat guanyant protagonisme en les nostres rutines de bellesa. Si tu també vols presumir d’unes fabuloses celles naturals, només has de continuar llegint.

8 passos per a dibuixar unes celles naturals

Mark Regan, Global Make Up Artist de la signatura Hourglass, comparteix els seus secrets per a dibuixar, perfilar, emplenar i millorar les celles en uns pocs passos. Pren nota!

1- Utilitza sempre el llapis de celles, ja que és el producte idoni per a emplenar les àrees menys poblades i crear l’estructura de l’arc de manera precisa. Si és necessari, després pots utilitzar altres productes sobre el seu traç, per a fixar o intensificar el resultat.

2- A l’hora de triar el to del llapis, cerca un color idèntic al del pèl de la teva cella. Si el que cerques és un efecte més intens i multidimensional, opta per un to una mica més fosc.

3- Una vegada triat el llapis, el primer pas és pentinar les celles, donant-los forma amb el raspall.

4- Comença a utilitzar el llapis per la cua de la cella i vés ascendint per l’arc a poc a poc.

5- El traç ha de ser molt lleuger, sense fer molta pressió. Sabràs que ho estàs fent bé si gairebé no s’aprecia el traç sobre la pell.

6- Dibuixa sempre en direcció contrària al naixement del pèl, fent línies molt curtes, per a aconseguir un efecte natural i difuminat.

7- A més de curt, el traç ha de ser molt fi. Per a això, et serà de gran utilitat utilitzar un llapis com Arch Brow Microsculpting Pencil de Hourglass, que té una punta oval de tan sols 1,4 mm i està disponible en 9 tons. El seu preu: 30 €.

8- Si a més de definició vols proporcionar un extra de volum a les teves celles, el maquillador recomana aplicar el gel Arch Brow Volumizing Fiber Gel per a donar més textura i cos. En el cas que només vulguis fixar la forma, pots estendre una mica del gel transparent Arch Brow Shaping Gel, tots dos de Hourglass.

Més suggeriments de maquillatge per a celles

Brow Zings Pro Palette, de Benefit Cosmetics. La mítica paleta de celles es reinventa amb noves fórmules i tons. Inclou pols de celles de llarga durada per a emplenar i donar forma, a més de ceres d’alt pigment. Una altra novetat és la cera transparent per definir les celles. Ve amb dues eines perquè l’aplicació sigui molt fàcil. El seu preu: 42,50 € (disponible a partir de l’1 de març).

Brow MVP Ultra Fine Brow Pencil & Styler, de Fenty Beauty by Rihanna. Un perfilador de llarga durada i resistent a l’aigua, amb una punta molt fina que ofereix màxima precisió. Compta amb un raspall en un dels extrems que permet pentinar i donar forma a la cella, a més d’eliminar l’excés de color i difuminar el traç. Està disponible en 14 tons. El seu preu: 19,55 €.

Hi-Def Brow Pencil, de Revitalash Cosmetics. Aquest llapis de celles, desenvolupat per metges i investigadors, posseeix una punta de precisió que permet imitar les línies naturals del pèl de les celles, i un raspall que proporciona un acabat perfecte. Com tots els productes de la marca, incorpora una fórmula que cuida la salut de la pell i el borrissol, per a millorar el seu condicionament a mitjà i llarg termini. Està disponible en tres tons. El seu preu: 27 €.

Després del microblading… arriba el nanoblading

Segons dades de Treatwell, l’app per a reservar serveis de bellesa de manera online, l’any passat les reserves de microblading a Europa van augmentar un 75%. El microblandig es tracta d’una tècnica de maquillatge de celles semipermanent, que consisteix a redibuixar o emplenar les celles dipositant pigment de manera superficial i seguint el disseny triat, pèl a pèl.

Doncs bé, com assenyalen els experts de Treatwell, el nou tractament que està arribant als salons de bellesa per a convertir-se en el nou boom en definició de celles és el nanoblading. “La tècnica és la mateixa, però en el nanoblading s’utilitzen agulles més petites de diàmetre i, per tant, s’aconsegueix traçar pèls més fins, la qual cosa dóna un efecte més natural”, afirmen. El resultat dura entre 8 i 12 mesos, en funció del tipus de pell de cada persona, i és un tractament que es pot realitzar tant en dones com en homes, de qualsevol edat i tipus de pell. Si t’interessa, pots provar-ho en Anara medicina Estética (Madrid) i en Luxury Lash & Brows Barcelona (Barcelona).

