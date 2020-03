Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

FELICITATS! El Sol entra al teu signe i renoves energies. Amb Mercuri a Casa XII, et pots sentir més contingut i reflexiu. Evita donar voltes al que per ara no té solució.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Potser penses en expandir horitzons i cercar més enllà de l’entorn habitual, la manera de guanyar-te la vida. Pot donar-se una connexió especial a la xarxa i sorgir l’amor.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pot ser que no tinguis clar cap on dirigir-te professionalment. Si és el cas, no prenguis decisions precipitades. Cerques la pau interior i defenses el teu espai més íntim.



Cranc



al 21 de juliol

El sector social segueix molt actiu i pots sentir-te una mica en mans dels altres, com si no podessis agafar les rendes. És temporal i segur que porta algun aprenentatge.



Lleó



al 21 d’agost

El Sol per Casa IX, inclina a un augment de la fe, a tenir una visió més elevada de les vivències. Mercuri a Casa VIII, pot activar algunes pors. Potser cal gestionar-ho.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Temps de converses amb Mercuri a Casa VII. Un assumpte pendent amb els germans, pot tractar-se ara. Si pagues una hipoteca amb la parella, potser fareu alguns canvis.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Et preocupa l’economia i vols trobar l’equilibri que et permeti viure més tranquil. El Sol a Casa VII pot portar una relació de parella o més compromís si ja en tens.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Saturn comença a transitar pel sector domèstic i pot ser una etapa d’obligacions en aquest sentit. En lo laboral és un moment d’inicis i pots sentir que cal ser valent.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Júpiter amb Mart et fa sentir amb l’empenta suficient per cercar oportunitats, més enllà de l’entorn habitual. El sector de l’amor s’activa i pot portar alguna sorpresa.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Període de reafirmació pel que fa a l’economia i valors. Defenses el que és teu amb valentia. Activitat a la llar, ja sigui per fer reformes o per canviar de residència.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El Sol activa la comunicació i sents que has d’expressar el teu sentir, sigui com sigui. Moment per establir més connexió amb la família i intercanviar alguns favors.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Pots sentir que és hora de renovar idees i coneixements i t’interesses per la lectura de noves matèries. L’economia et preocupa i intentes cercar solucions per tu mateix.