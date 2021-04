Cruiximent en infants i adolescents?

Els cruiximents són dolors musculars difusos que es produeixen a la palpació del múscul i amb la mobilització activa i passiva. Normalment, sorgeixen entre les 12-48 hores posteriors a fer exercici físic intens o no habitual. Uns dolors que els infants i adolescents poden patir de la mateixa manera que els adults.

Però, com es produeixen? Encara que hi ha diverses teories, la més acceptada és que es produeixen petites lesions per trencament de fibres musculars sotmeses a l’esforç amb l’exercici. Aquestes lesions condicionen fenòmens inflamatoris, que estimulen les terminacions nervioses. Així, el cruiximent pot durar fins a 5 dies.

Sigui com sigui, els cruiximents es poden prevenir, tant en infants com en adults. En primer lloc, amb l’escalfament previ per a millorar l’adaptació a l’exercici. Igualment, hidratar-se és fonamental, i també cal parar de fer exercici amb suavitat, i realitzar estiraments després dels exercicis de curta durada i alta intensitat. Per contra, després d’un exercici d’intensitat mitjana i llarga durada no està indicat l’estirament.

També es poden prevenir els cruiximents repetint el mateix exercici que els provoca, però menys intens. D’altra banda, els exercicis nous han d’introduir-se a poc a poc. I També cal pujar la intensitat a poc a poc per a evitar el risc de lesions.

Igualment, cal evitar la carrera intensa amb canvis bruscos de sentit o del ritme, realitzar esports apropiats a l’edat, i fer activitat física en grup o amb participació familiar regularment.

I si, tot això, tenim un cruiximent, es poden tractar. Principalment, amb el descans i la represa progressiva de l’activitat. En casos extrems pot ser necessari prendre algun analgèsic.

Amb tot, un massatge suau pot alleujar, així com l’ús de fred local amb gel durant uns 10 minuts. I recordeu, les lesions musculars amb l’exercici requereixen valoració mèdica.

Per Tot Sant Cugat

Font: familiaysalud.es