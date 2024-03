Crida d’Espot per a avançar cap a un turisme sostenible

El cap de Govern, Xavier Espot en una imatge d’arxiu (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha inaugurat la 12a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que se celebra avui i demà dijous al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb una trentena de ponències sobre qüestions com la sostenibilitat, les noves tecnologies o la diversificació, a càrrec de professionals de primer nivell i de representants institucionals.

En el seu discurs de benvinguda, Espot ha posat en relleu la reactivació del turisme a Andorra després de la pandèmia de la COVID-19, exemplificant-ho amb les xifres més recents: “l’any passat 9,3 milions de persones van visitar el nostre país i es van registrar pràcticament 12 milions de pernoctacions”. Ara bé, ha apuntat, aquestes dades “també ens plantegen la necessitat imperiosa i inajornable de transitar cap a un model de turisme basat en la sostenibilitat”. “Un turisme respectuós amb la natura i la cultura enforteix econòmicament i socialment els territoris on es desenvolupa, garantint la integritat dels recursos per al futur”, ha afegit, emfatitzant “la necessitat de buscar l’equilibri entre la conservació del paisatge i el desenvolupament”.

Xavier Espot, a més, ha fet referència a la temàtica del Congrés, que enguany se centra en com adaptar el sector a la demanda del nou viatger amb la sostenibilitat i el benestar com les claus del turisme de muntanya. El cap de Govern ha assenyalat que en els darrers anys Andorra “ha fet importants avenços en matèria turística per a garantir els màxims estàndards de qualitat”. “Millorar la qualitat del sector turístic implica complementar l’oferta tradicional present al país amb nous projectes. Aquest fet ens ha de proporcionar un sector més competiu i innovador”, ha afirmat.

En aquest sentit, Espot ha avançat que el Ministeri de Turisme i Comerç està treballant en la Llei de turisme amb l’objectiu de “reforçar els mecanismes per a la conservació i protecció dels nostres atractius turístics”. També s’ha referit a altres iniciatives, com és el cas de la implantació de la taxa turística o de la recent licitació per a desenvolupar els estudis de capacitat de càrrega del sector.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i la directora executiva d’UN Tourism, Natalia Bayona, també han participat a la cerimònia d’inauguració. Mas ha afirmat en el seu parlament que el Congrés ha esdevingut “un esdeveniment internacional de referència, que analitzarà els reptes i oportunitats del sector turístic”. “Aquest Congrés fomenta la innovació i l’intercanvi d’idees per a impulsar un turisme més sostenible”, ha afegit. Per la seva banda, Bayona s’ha mostrat “molt orgullosa de l’estreta relació” entre UN Toursim –l’agència de les Nacions Unides pel turisme– i Andorra. “Andorra serà la capital del turisme de muntanya durant aquests dos dies”, ha afirmat.

Organitzada pel Govern i pel Comú d’Encamp, com a parròquia amfitriona, -juntament amb ONU Turisme- l’edició d’aquest any del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar té més de 30 ponents i compta amb uns 400 inscrits. Els dies 20 i 21 l’activitat té lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on se celebren diferents taules rodones. La darrera jornada, el 23 de març, se centrarà a dur a terme activitats ludicotècniques a la parròquia d’Encamp per als assistents.