Covid: el nombre d’actius baixa i permet la pròrroga de mesures

S’ha aprovat una nova pròrroga de les mesures per fer front a la pandèmia de SARS-CoV-2 durant una setmana més –seran d’aplicació fins el dia 15 de juny–, donada l’estabilització a la baixa de les dades –el nombre de positius actius baixa de 300– i la poca pressió sanitària relacionada amb la pandèmia. Així, la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV- 2 al Principat és de 43.224 persones i es registren un total de 42.810 altes.

El total de defuncions fins a la data és de 153. El nombre de casos actius continua a la baixa i se situa aquest dimecres en 261: hi ha 2 persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i cap a l’UCI. Tampoc hi ha cap aula afectada per vigilància, ni activa ni passiva. Finalment i pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 157.480 vaccins per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 –58.135 primeres dosis, 57.497 segones i 41.848 terceres–.