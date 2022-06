Demòcrates d’Escaldes alerta que els canvis al POUP frenaran un projecte de 40 habitatges de lloguer

La modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany (POUP), la segona que la majoria ha efectuat aquest mandat, frenarà un projecte urbanístic de 40 pisos de lloguer a l’avinguda del Pessebre, amb pàrquing inclòs. Així ho ha alertat i lamentat el conseller de Demòcrates al Comú d’Escaldes, Miquel Aleix, durant la sessió del Consell de Comú d’aquest dimecres a la tarda.

Aleix ha recriminat a la cònsol, Rosa Gili, que des de la majoria defensin públicament que volen acabar amb la problemàtica de falta d’habitatge de la parròquia, però, en paral·lel, incentivin modificacions urbanístiques que deixen fora d’ordinació i, per tant, aturen projectes que ampliarien l’oferta existent, aportarien riquesa i ho farien, a més, en una zona cèntrica.

Així mateix, tal com Demòcrates ja va denunciar en la primera modificació del POUP, fer canvis tan assíduament al Pla d’Urbanisme “crea inseguretat jurídica”, “no respecta els drets de la propietat privada” i causa retards a possibles projectes urbanístics. Per tot plegat, s’han abstingut en aquest punt de l’ordre del dia.

També a la sessió de Consell de Comú, la majoria ha sotmès la liquidació pressupostària del 2021, que arriba amb més de dos mesos de retard segons estableix la Llei de finances comunals, ha tornat a lamentar el conseller taronja Jordi Vilanova. Des de Demòcrates s’ha destacat el bon estat dels comptes comunals (fruit també de la gestió feta per part dels anteriors mandats), així com el superàvit del 2021, que ascendeix als 1,9 milions.

Però, per altra banda, han criticat que se segueixi incrementant la partida destinada a personal i que, dels 12,1 milions d’euros pressupostats per a inversions per millorar la parròquia, només se n’han liquidat 3,8, “una quarta part”, el que deixa una xifra “fluixa”, ha valorat el conseller de DA.

Aleix ha afegit que “si part de les inversions s’haguessin tirat endavant a l’inici del mandat”, molts dels projectes ja estarien acabats i no ens trobaríem amb la situació actual, que portarà a “un últim any amb obres en marxa, fet que n’encareix els preus i priva la ciutadania de gaudir-ne amb antelació”. Aleix ha posat com a exemple l’ampliació de la llar de jubilats o l’aparcament de l’Escalé. Aquesta mala gestió comunal ha motivat el vot desfavorable de Demòcrates en l’aprovació de la liquidació del pressupost, segons Aleix.

Un altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat l’Ordinació del control de l’accés motoritzat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Els consellers Demòcrates han aconseguit introduir una esmena a l’ordinació per tal d’ampliar i reforçar la protecció de la vall. Així, s’ha afegit que qualsevol accés que no sigui per part de vehicles públics o de cossos especials només es podrà fer “amb caràcter excepcional” o per “reconeguda urgència o necessitat”, sempre amb l’autorització del Comú.

Així mateix, s’ha afegit a l’articulat que “es privilegiarà l’ús de l’helicòpter per accedir a la vall”. El fet d’haver aconseguit “ser més precisos en la definició de l’article” ha manifestat Vilanova, gràcies a les aportacions fetes per Demòcrates, ha permès que hagin donat suport a l’ordinació.

Finalment, els consellers de DA també han votat a favor del suplement de crèdit per a l’organització del Festival de Jazz d’aquest estiu. La consellera Demòcrata, Núria Barquín, ha celebrat la recuperació d’aquest esdeveniment i els esforços que s’hi estan dipositant perquè tingui continuïtat al llarg dels propers d’anys. “Esperem que mori d’èxit”, ha desitjat.