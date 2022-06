Aprovats els reglaments d’accés i promoció i de l’estructura orgànica del Cos de bombers

Ha quedat aprovat el Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, així com el Reglament de l’estructura orgànica del mateix cos. L’objectiu comú dels dos nous textos és actualitzar els vigents fins a la data amb la voluntat d’ajustar les seves disposicions a les necessitats actuals del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.

Reglament de l’estructura orgànica

Pel que fa al Reglament de l’estructura orgànica, s’actualitza el reglament vigent per adaptar l’estructura del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments als seus requeriments actuals. D’aquesta manera, el nou reglament aborda principalment la reestructuració i la denominació de les àrees, les unitats, les seccions o els grups ja existents, així com la inclusió de noves estructures funcionals. Es mantenen les tres àrees que fins ara preveien els reglaments anteriors: l’Àrea de Gestió, l’Àrea Operativa i l’Àrea Tècnica Operativa.

No obstant això, s’introdueixen algunes modificacions en cadascuna de les àrees. Pel que fa a l’Àrea de Gestió, es manté la Unitat de Formació, la qual passa de tres a dos seccions: la Secció de Formació Interna, Innovació i Desenvolupament, i la Unitat de Formació Externa. Dins de la mateixa Àrea, la Unitat de Parcs i Logística passa a dividir-se en dues unitats separades: la Unitat de Parcs i la Unitat de Logística.

Així, es potencien i s’especialitzen les tasques en aquestes matèries. També en el marc de l’Àrea de Gestió, es crea la Unitat del Control Central Operatiu i de Procediments, la qual engloba les fins ara existents Unitat de Procediments i Unitat del Control Central Operatiu. Pel que fa a l’Àrea Operativa, es manté com fins ara. És a dir, formada per la Unitat de Grups Especials, la qual està formada al seu torn pels grups següents: el Grup de Rescat de Muntanya, el Grup de Rescat Caní, el Grup de Rescat Subaquàtic, el Grup de Rescat en Enderrocs i el Grup de Suport de Muntanya.

Finalment, quant a l’Àrea Tècnica Operativa, es mantenen la Unitat de Prevenció i Investigació de Sinistres i la Unitat de Serveis, però desapareix la Secció Sanitària de la Unitat de Serveis, la qual passa a ser una unitat independent. La nova Unitat Sanitària –que neix amb la finalitat de reforçar la tasca en matèria sanitària del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments– està formada per la Secció de Recursos Sanitaris, la Secció Operativa d’Instrucció i la Secció de Prevenció de la Salut.

Reglament d’accés i promoció

En relació amb el Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, s’especifica que correspon al ministre competent en matèria d’interior nomenar en prova els membres especialistes adscrits a una unitat, un grup o una secció una vegada han superat el procés formatiu inicial.

A més, per a potenciar la màxima transparència en el procés de provisió de places, s’hi inclou com a novetat la possibilitat que els representants de les associacions de funcionaris i treballadors públics i dels sindicats més representatius del Cos poden assistir com a observadors a les reunions del Comitè Tècnic de Selecció.

Es recorda que el comitè és l’òrgan encarregat d’establir els requisits, executar les convocatòries i d’organitzar les proves per a la provisió de places vacants o de nova creació, així com d’avaluar els candidats i d’efectuar la proposta d’adjudicació de places. Al mateix temps, s’aprofita aquesta reforma del Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments per corregir alguns errors detectats per tal de millorar el text i fer més entenedors alguns preceptes.