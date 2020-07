Consells per a tenir més llum en un pis petit

Els pisos petits tenen molts avantatges, com un preu més baix i la major facilitat per a aclimatar i netejar. No obstant això, tenen el gran desavantatge de no tenir suficient llum en moltes ocasions, ja que solen estar situats en edificis on els pisos es tapen la llum els uns als altres. Malgrat això no és tan complicat aconseguir més lluminositat.

El primer que hem de saber és que el color pot afectar molt en la lluminositat. Un apartament que està pintat en tonalitats fosques sempre semblarà més petit que un en tonalitats clares.

D’aquesta manera, una forma fàcil de guanyar espai és pintar el pis en colors com el blanc, el blau clar o un color salmó, ja que t’ajudaran a aconseguir més amplitud.

Això sí, no només n’hi ha prou amb les parets. Les bombetes també són importants i per això, hem de buscar colors càlids, que donin major sensació de llum. Aposta per bombetes de tonalitats grogues i taronges i només fes servir el blau en estades com la cuina.

Una altra bona idea per a augmentar la lluminositat és augmentar el nombre de làmpades. Incrementar la llum general amb altres complementàries ajudarà al fet que el teu pis es vegi més bonic i lluminós.

Després, cal vigilar també les cortines que tenim posades. Evitarem les que siguin opaques i apostarem per les que són translúcides, perquè així entrarà molta més llum a la llar.

En un apartament petit, a més, cal evitar tenir massa coses. Per això, aposta pel minimalisme, amb els mobles justos i necessaris, ja que farà guanyar molt espai. A més de tenir pocs mobles, has de vigilar les seves tonalitats de color. Si has apostat per colors clars en la paret, no apostis per mobles foscos que es mengin la llum. Utilitza un mobiliari de colors clars com el blanc i notaràs la diferència.

Per Vivirhogar.es