Face ID obsolet per la mascareta

Durant els últims dies hem vist com nombrosos usuaris dels últims models d’iPhone es queixaven del funcionament dels seus telèfons intel·ligents. El motiu era clar: els terminals d’Apple es desbloquegen mitjançant la tecnologia Face ID, és a dir, mitjançant el reconeixement facial, i amb la situació actual en la qual la majoria de persones hauran de portar mascareta en l’espai públic, aquesta funcionalitat és del tot inoperant.

El problema no ha estat menor i Apple ja ha anunciat que està treballant en una solució que podrà ser emprada en la nova actualització del seu sistema operatiu, l’iOS 13.5. Lluny de poder reconèixer un rostre amb mascareta, el que proposa la companyia de la poma és millorar el sistema de desbloqueig del telèfon tàctil.

Fins al moment, si Face ID no reconeix el rostre, perquè per exemple hi ha massa poca llum, el que fa l’iPhone és activar una pantalla lliscant que permet obrir el telèfon mitjançant un codi. Aquesta funció no s’activa fins que no s’ha esgotat el temps durant el qual el reconeixement facial no funciona. És per això que ara Apple posa a la disposició dels usuaris aquesta opció molt abans que Face ID es vegi incapaç de desbloquejar el telèfon.

Sens dubte, es tracta d’un problema major que ara Apple ha pogut capejar de la manera descrita. Amb tot, en un món en el qual l’ús de les mans haurà de reduir-se per a no expandir el contagi, Face ID era una bona solució en casos com pagar amb el telèfon en comerços.

Potser la solució és l’escàner de retina per a desbloquejar el telèfon; ja ho veurem.

Per Tecnonews