Viu la vida: Els amics i l’amistat no tenen preu

Des del moment que naixem i anem creixent coneixem moltes persones de tot tipus, amb les quals vam aconseguir entaular, de vegades, una bona amistat o en altres casos no ho aconseguim per no congeniar amb aquestes persones, i a vegades per la manera de ser d’elles .

Els amics de veritat són escassos i, per això mateix, representen un tresor que enriqueix la vida. L’amistat, i com ser un bon amic, aquest és un tema molt desitjat per moltes persones a tot el món. Tots voldríem saber com conèixer i tenir bons amics, i saber qui no ha de ser el nostre amic. Un veritable amic és aquell que estarà amb tu a les bones i en les dolentes i no veurà els teus defectes sinó les teves virtuts. Un bon amic és per a tota la vida. Hi ha moltes persones que en aquest precís moment estan patint perquè no poden fer amics. Aquestes persones pateixen perquè no tenen amb qui compartir les seves alegries i les seves tristeses.

El temps que passem amb cada amic és el que fa a cada amic tan important. Les amistats es constitueixen de a trossets.

Trossets de temps que vivim amb cada persona.

No importa la quantitat de temps que passem amb cada amic, sinó la qualitat del temps que vivim amb cada persona.

Cinc minuts poden ser més importants que un dia sencer.

Potser estan fetes de silencis compartits de mútua simpatia que no té explicació.

Avui també hi ha moltes amistats fetes només d’e-mails, les nostres “amistats virtuals” ens fan riure, pensar, reflexionar.

Aprenem a estimar les persones sense jutjar per la seva aparença o manera de ser, sense poder etiquetar (com de vegades fem inconscientment).

Hi ha amistats profundes que neixen així.

Perquè el temps “perdut amb amics no és temps guanyat, aprofitat, viscut. Són records per a un moment o per a tota la vida.

Un amic es torna important per a nosaltres i nosaltres per a ell, quan som capaços, encara en la seva absència, de riure o plorar, estrany o voler estar ben a prop d’ell només per a gaudir de la seva companyia.

Podem tenir diversos millors amics de diverses maneres.

El més important és saber aprofitar al màxim cada minut viscut i tenir després, en els nostres records, hores per passar amb ells, encara que estiguin lluny.

A la vida t’has portat milers de decepcions. T’has adonat que molts d’aquells que pensaves que eren els teus millors amics, en un moment donat, et van donar l’esquena. Et van deixar de banda, van esborrar el teu número de telèfon, et van oblidar i potser penses que ja no podràs tornar a confiar en ningú més.

La paraula amic és una paraula de les mes sagrades, crec que qui té un amic veritable té un tresor.

Una porta que s’obre

Una mà estesa

Un somriure que t’encoratja

Una mirada que et comprèn

Una abraçada

Un aplaudiment que t’estimula

Una trobada que t’alegra

Un favor sense recompensa

Un lliurar sense calcular

Una espera sense cansament

Un no em critica

Una amistat és el que ens uneix a tu i a mi