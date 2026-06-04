La Fundació BOMOSA premia els projectes amb més impacte social, innovador i sostenible entre els joves d’Andorra

La Fundació BOMOSA ha celebrat, aquest dijous, la final del programa Joves Emprenedors BOMOSA 2026, una iniciativa que impulsa el talent, la creativitat i l’esperit emprenedor dels joves d’Andorra. L’acte, celebrat a la Sala Bagaleu, ha reunit els vuit projectes finalistes de l’edició, que han presentat les seves propostes davant d’un jurat format per professionals dels àmbits de la innovació, la comunicació i l’emprenedoria. Després de les presentacions i del procés de deliberació, el projecte AVI-TATGE ha estat reconegut amb el premi al Millor Projecte Global.
La proposta guanyadora planteja una plataforma de convivència intergeneracional que connecta persones grans amb habitatges disponibles amb joves o persones amb dificultats d’accés a l’habitatge. El jurat n’ha valorat especialment el potencial impacte social, la viabilitat i la capacitat de donar resposta a necessitats reals de la societat.
A més del guardó principal, el jurat ha distingit altres projectes en les diferents categories del concurs:
Premi a la Innovació i la Creativitat: Blue Books, una plataforma digital per a joves escriptors que facilita la publicació de textos i fomenta la creació d’una comunitat literària.
Premi a la Sostenibilitat: REMADE, un projecte de reutilització i redisseny de roba usada per a crear productes sostenibles i accessibles.
Premi a l’Impacte Social: Zention, un kit físic amb eines per a millorar la concentració d’adolescents amb TDAH a l’aula.
Treball en equip: Green bites, un projecte basat en la transformació de la fruita i verdura descartada en snacks saludables amb impacte ambiental i educatiu.
El projecte Zention, ha estat l’escollit pels assistents amb el 33% dels vots.
En total, la Fundació BOMOSA ha repartit 3.000 euros en premis entre les diferents categories, reafirmant el seu compromís amb el foment de l’emprenedoria, la innovació i el desenvolupament del talent jove al país.
La final finalitza diversos mesos de treball en què els participants han desenvolupat les seves idees emprenedores amb el suport de mentors i professionals de diferents sectors. Al llarg del programa, els joves han participat en més de 15 tallers formatius centrats en àmbits com la creativitat, la sostenibilitat, la comunicació, la tecnologia, la validació de projectes i el desenvolupament de models de negoci.
Els projectes presentats enguany han abordat reptes vinculats a l’impacte social, la sostenibilitat ambiental, la salut mental, la tecnologia i la convivència intergeneracional, demostrant la capacitat dels joves per a identificar necessitats del seu entorn i transformar-les en iniciatives amb potencial transformador.
El jurat d’aquesta edició ha estat format per Mercè Miguel, directora de la Fundació BOMOSA; Mònica Sala, directora de l’Associació Carnet Jove Andorra i vicepresidenta d’EYCA; Irina Mas, Community Building de Hive Five; i Jessica Rivera, mentora i CEO & Co-Founder d’AUMENTIUM.
Aquest projecte ha estat possible també amb l’aportació econòmica i el suport d’empreses i entitats del país com l’associació Carnet Jove, Via Moda i Ardan Consultants.
Des de la Fundació BOMOSA es valora molt positivament aquesta nova edició del programa, tant per la qualitat de les propostes presentades com per la implicació demostrada pels participants durant tot el procés. La iniciativa es consolida així com un espai de referència per a fomentar l’esperit emprenedor entre els joves i impulsar projectes amb impacte positiu per a la societat.